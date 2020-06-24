Парад победы в Москве: выступление Путина, военная техника, иностранные гости

Юбилейный парад, приуроченный к 75-йгодовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Москве. Как это было, какие образцы техники представили на Красной площади, и кто из зарубежных лидеров прибыл на мероприятие в Москву — в репортаже Федерального агентства новостей.

Парадный расчет выстроился на Красной площади задолго до начала мероприятия. Сегодня на Красной площади — более 14 тысяч военнослужащих. Кроме российских военных, в параде принимают участие расчеты более 10 стран, в том числе государств бывшего СССР.

Президент России Владимир Путин прибыл на парад вместе с зарубежными коллегами. Сегодня президенты сидят вместе с ветеранами. Рядом с российским лидером: президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ровно в 10.00 по московскому времени раздался бой курантов.

По Красной площади пронесли флаг России и Знамя Победы — главный символ подвига советских военных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выехал на Красную площадь из ворот Спасской башни на отечественном кабриолете Aurus. Уже по традиции глава Минобороны осенил себя крестным знаменем.

Командующий парадом в 2020 году — главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с юбилеем Победы.

«Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», — обратился глава оборонного ведомства к участникам парада.

После объезда парадных расчетов Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему — президенту России Владимиру Путину о готовности к параду победы.

Президент России с трибуны поздравил россиян с 75-летием Победы.

«Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, наши уважаемые зарубежные гости, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне», — сказал Владимир Путин.

После этого на Красной площади была объявлена минута молчания.

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Президент России Владимир Путин обратился к ветеранам и участникам парада с Красной площади. Глава государства отметил, что в этот день, ровно 75 лет назад, у стен Кремля состоялся легендарный парад победителей.

«Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, торжество добра над злом, мира над войной», — сказал Владимир Путин.

Президент России отметил, что миллионы людей разных национальностей из республик СССР внесли огромный вклад в Победу, боролись за нее на фронте и в тылу.

Исторические роты

Во время парада по Красной площади прошла группа со штандартами фронтов.

Следом за ней шли роты пехоты и летчиков, моряков и инженеров, разведчиков. Прошли по брусчатке Красной площади и роты народного ополчения, и казаков.

Расчеты зарубежных гостей

В параде приняли участие расчеты других государств. На Красной площади были представлены вооруженные силы бывших республик Советского Союза: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Примечательно, что военные Армении и Азербайджана шли рядом.

Кроме того, участие в торжественном мероприятии в Москве приняли парадные расчеты Китая, Индии, Монголии и Сербии.

Военная техника

Открыли парад военной техники на Красной площади легендарные Т-34-85. С 1944 года именно этот танк был основным танком Красной армии.

Следом за Т-34 по брусчатке прошли артиллерийские установки времен Второй мировой войны СУ-100.

На Красной площади впервые были представлены танки Т-80БВМ и Т-90М. Зрители парада также смогли увидеть уникальную самоходную артиллерийскую установку «Коалиция-СВ» — она не имеет аналогов в мире.

Представили на параде в Москве и новейшие тяжелые огнеметные системы «Тосочка» (они же — ТОС-2).

Авиационная часть парада

Сегодня утром 75 вертолетов и самолетов ВКС взяли старт с восьми аэродромов и собрались в одной точке Подмосковья, чтобы пройти над Красной площадью во время парада.

Воздушную часть парада открыли тяжелые многоцелевые транспортные вертолеты Ми-26 и Ми-8.

Зрители парада могли увидеть в небе над Москвой ракетоносцы Ту-95МС, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160 и многофункциональные истребители Су-57.

Пролетели над Красной площадью и пилотажные группы: «Русские витязи» и «Стрижи».

Завершили воздушную часть парада штурмовики Су-25. Небо над Москвой окрасили в цвета российского триколора.

Сводный оркестр в завершение исполнил песню «День Победы». Президенты и ветераны слушали композицию стоя. Ветераны подпевали оркестру».