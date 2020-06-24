Ветеран Кужильный стал зрителем парада на Красной площади в Москве

Москва, 24 июня. Участник первого парада Победы, ветеран Алексей Кужильный, который является героем специального проекта Федерального агентства новостей «Дед Победы», стал зрителем парада на Красной площади в Москве.

Алексей Кужильный ушел на фронт в 16 лет. Он принимал участие в обороне Ростова-на-Дону, боях на Кавказе и Западной Украине. 24 июня 1945 года он прошел по Красной площади и выбросил штандарты поверженных фашистов. Имя ветерана есть в рассекреченных ФСБ документах.

Спустя 75 лет Алексей Кужильный снова побывал на Красной площади. Он приехал в Москву из Донецкой Народной Республики.

Проект ФАН «Дед Победы» был запущен в начале Года памяти и славы для исполнения мечты ветерана Алексея Кужильного. Редакция агентства вместе с семьей Алексея Николаевича организовала ветерану максимально безопасное и легкое путешествие на фоне пандемии из ДНР. О том, как прошел путь из Ясиноватой в Москву, читайте в материале ФАН.

24 июня в Москве и ряде городов РФ прошел военный парад, приуроченным к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Президент РФ Владимир Путин поздравил с праздником. Он отметил, что сегодня страна склоняет голову перед светлой памятью всех тех, кто не вернулся с войны.