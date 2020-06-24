Иск о клевете в адрес уфимского депутата станет новым финансовым ударом для штаба Навального

Штаб Алексея Навального в Уфе, ранее уличенный в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов, столкнулся с новыми проблемами. Основатель строительной группы ПСК-6, депутат уфимского горсовета Андрей Носков подал два заявления в суд к городским активистам, в которых потребовал защитить честь, достоинство и деловую репутацию.

За «единороса» ответят

Орджоникидзевский районный суд Уфы зарегистрировал два исковых заявления Андрея Носкова к городским активистам. Первый иск был подан 8 июня к координатору и учредителю уфимского штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой. Второе заявление от 11 июня также было направлено госпоже Чанышевой. Предварительное слушание по первому иску назначено на 30 июня, тогда как второй временно оставлен без движения.

Депутат выступает с требованием признать не соответствующими действительности сведения, опубликованные в видеоролике штаба Навального под названием «Депутат Носков: рушу, что хочу», и текстовые подводки к данному материалу, размещенные на страницах НКО в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».

По словам Чанышевой, истец оспаривает отдельные позиции в видеоролике. В качестве примера приводится фраза «общественные обсуждения по застройке квартала прошли с нарушениями». Носков требует удалить соответствующие материалы и при этом взыскать по каждому из исков ответчиков солидарно по 100 тыс. рублей компенсации морального вреда.

В заявлении он упомянул, что в целом удар по деловой репутации оценивается в 10 млн рублей, однако взыскать за моральный вред, вызванный негативным информационным вбросом, он решил меньше. В интервью изданию «Коммерсант» Носков пояснил, что иск был подан в том числе потому, что в ролике активисты Навального связывают его с партией «Единая Россия», хотя в городской совет он избирался как самовыдвиженец.

Штаб, который приносит одни проблемы

Юридически правильное название связанной с Алексеем Навальным структуры в Уфе — некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан «Штаб». Данная НКО известна тем, что в настоящее время ее подозревают в финансовых махинациях и уклонении от налогов. Ранее Арбитражным судом Республики Башкортостан было назначено рассмотрение заявления Межрайонной инспекции ФНС №40 города Уфы на 8 сентября.

В материалах судебного производства говорится, что зарегистрированная в мае 2019 года НКО «Фонд защиты прав граждан «Штаб» получила иск о банкротстве. В качестве заявителя выступает Федеральная налоговая служба (ФНС). Инспекция просит признать фонд банкротом в связи с задолженностью по налогам и сборам на общую сумму в 7,4 млн рублей.

Комментируя ситуацию, учредитель и координатор фонда Лилия Чанышева заявила, что штаб не смог уплатить налоги из-за уголовного дела против признанного иностранным агентом ФБК, в рамках которого счета фонда были арестованы. Адвокат Аскар Мингазетдинов допускает, что этот факт судебный орган не признает основанием для отложения банкротства, поскольку уплатить налоги при заблокированных счетах можно было и от третьего лица.

Сама история с уфимским штабом Навального является показательной. В сентябре Арбитражный суд Республики Башкортостан рассмотрит заявление ФНС, и если к этому времени ведомство предоставит исчерпывающие доказательства финансовых нарушений, совершенных фондом, то он может быть ликвидирован. Соответствующая участь, к слову, настигла один из штабов в Удмуртии.

С учетом нынешнего юридического положения «Фонду защиты прав граждан» в Уфе следовало бы лишний раз не привлекать внимания правоохранителей. Однако инцидент с участием депутата городского совета Андрея Носкова только усугубляет ситуацию. Удивительно, что сам Навальный, будучи осведомленным о данной истории, не проявляет никакой реакции и собственнолично не распускает штат сотрудников, приносящий убытки и бьющий по репутации одного из лидеров «несистемной оппозиции».