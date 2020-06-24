Муж покойной Норкиной заявил о наступлении «кошмарного времени»

Москва, 24 июня. Телеведущий Андрей Норкин написал в Instagram о наступлении «кошмарного времени», имея в виду череду смертей. Журналист, который в июне потерял жену Юлию, так прокомментировал уход из жизни бывшего сенатора Евгения Тарло.

«Кошмарный год какой-то! Умер Евгений Тарло... Сердце... Я вообще не понимаю, что происходит... Мои соболезнования родным и близким», — высказался в соцсети Норкин.

Стоит отметить, что предварительной причиной смерти политика считается инфаркт, Юлия Норкина, по распространенным данным, также умерла по этой причине.

Не исключено, что тяжелые времена могут закончиться для Андрея Норкина, если верить экстрасенсу Галине Янко. Она заявила ранее, что вдовца ждут еще новая любовь и долгая жизнь. По ее мнению, Андрей — сильно добрый человек, который привязывается к людям. Некоторые пользуются этой особенностью, негативно влияя на жизнь ведущего.

Добавим, что спустя 10 дней после смерти супруги Андрей Норкин вновь приступил к работе. По словам окружающих, он держится стойко.