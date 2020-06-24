— Парад, смирно! К торжественному маршу! Побатальонно! На одного линейного — дистанция! Первый батальон — прямо, остальные — напра-во!..

Сегодня на Красной площади все было почти как тогда — на историческом Параде Победы 24 июня 1945 года, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Напряженные и улыбающиеся лица. Режущая глаз на фоне ярких летних красок лаконичность военной формы. Парадный оркестр, исполняющий «Юбилейный встречный марш». Слитный грохот марширующих по брусчатке парадных «коробок»:

«При прохождении торжественным маршем перед Мавзолеем войска «ура» не кричат, держат твердый и четкий шаг».

Тусклые блики вороненых стволов. Шелест знамен. Клацанье траков «тридцатьчетверок». Плывущий мимо кремлевских стен стальной поток военной техники.

Все было почти как тогда, но небо не было укрыто облачным одеялом и не «рыдало» дождем. Поэтому сегодня над Красной площадью прошла еще и воздушная часть парада, отмененная из-за погодных условий в июне 1945 года.

Военный парад в Москве, посвященный 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, страна провела на «отлично». Парад, который теперь тоже стал частью нашей истории. Парад, по множеству критериев неординарный.

Во-первых, из-за ситуации с коронавирусом сроки проведения торжественного мероприятия в нынешнем году оказались сдвинуты с традиционного 9 мая на 24 июня. Это вынужденное, но крайне символичное по сути своей обстоятельство наполнило сегодняшний парад куда более сильным, чем прежде, ощущением единения ныне живущих с теми, кто в 1945 году с боями дошел «до самых вражеских ворот».

Пресловутая связь поколений сегодня, при взгляде на чеканящие шаг парадные расчеты, ощущалась как никогда буквально. Мы были и остаемся потомками поколения победителей — вот что сегодня чувствовал каждый гражданин нашей страны.

Во-вторых, Парад Победы в 2020 году оказался одним из самых грандиозных и масштабных. Согласно данным на официальном сайте Минобороны России, в сегодняшнем параде на Красной площади Москвы приняли участие 13 008 военнослужащих, 216 единиц наземной военной техники и 75 летательных аппаратов. Отмечается, что парад-2020 стал рекордным по числу показанных зрителям образцов новой и модернизированной техники. Таковых сегодня впервые прошло по Красной площади целых 24.

Что же это за «дебютанты», превратившие марш мимо стен Кремля в настоящую выставку достижений отечественного ОПК?

«Тридцатьчетверки» и страж берега

Начать, видимо, стоит с исторического курьеза. Уверены, что эти машины мало кому в голову придет считать на Красной площади «новичками». Но факт есть факт — в составе парадной маршевой колонны мимо стен Кремля эти танки сегодня прошли в первый раз.

Речь идет о Т-34-85 послевоенного чехословацкого выпуска, оказавшихся в свое время в Лаосе и лишь в начале прошлого года попавших на территорию нашей Родины. Машины удивительной судьбы, чехословацкие «тридцатьчетверки» вместе с «тридцатьчетверками» из Нижнего Тагила в составе сводного батальона Т-34-85 возглавили сегодня прохождение военной техники.

Дальше в нашем списке «новичков» — уже никаких курьезов. Открывает этот список подвижный береговой ракетный комплекс «Бал», вооруженный дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами (ПКР) Х-35. Он предназначен для контроля прибрежной зоны и способен в случае необходимости уверенно «заминусовать» любой кораблей водоизмещением до 5000 тонн.

Наличие средств обнаружения и управления определяет высокую автономность БРК, а размещение на колесных шасси высокой проходимости — высокую подвижность и малую уязвимость для высокоточных средств поражения большой дальности.

В ПКР X-35 реализован принцип «выстрелил и забыл». То есть сразу после пуска стартовые батареи БРК могут сворачиваться и на максимальной скорости (по шоссе — так вообще до 60 км/ч) уходить из-под ответного удара: ракеты самостоятельно наведутся на цель.

Добавим, что для пуска ПКР «Балу» совершенно не обязательно выкатываться на какой-нибудь пляж. Он может отработать по противнику, даже спрятавшись в складках местности на удалении до 10 км от береговой черты.

В типовой состав БРК «Бал» входят два командных пункта управления и связи, четыре самоходных пусковых установки и четыре транспортно-перегрузочные машины.

Матчасть БРК смонтирована на шасси высокой проходимости МЗКТ-7930 «Астролог» и обладает очень приличным запасом хода. В стандартном составе на каждой самоходной пусковой установке и транспортно-перегрузочной машине находятся по восемь ПКР в транспортно-пусковых контейнерах (ТПК). Таким образом, БРК полного состава обладает 32 готовыми к пуску ракетами и общим боезапасом в 64 ПКР.

Время подготовки комплекса к стрельбе на неподготовленной позиции с марша составляет не более 10 минут, а к повторному залпу — менее 30 минут. Дальность поражения у «Бала» с ПКР модификации Х-35У достигает 120 км. Разработанный АО «Конструкторское бюро машиностроения» «Бал» был принят на вооружение в 2008 году. Его тактико-технические характеристики очень высоки.

Это обстоятельство сподвигло украинских «оборонщиков» разработать свой клон «Бала», получивший название «Нептун». Впрочем, по своим ТТХ тот уступает российскому «прародителю» и до сих пор не принят на вооружение. В то же время в России создан «эконом-вариант» «Бала» — БРК «Рубеж-МЭ», предназначенный для тех заказчиков, которым штатный «Бал» не по карману или для которых его ударная мощь избыточна.

Вероятность поражения — 0,9999

Сегодня по Красной площади впервые прошли сразу несколько российских новейших комплексов ПВО.

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) войсковой ПВО средней дальности «Бук-M3» не только предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, но и способен эффективно поражать радиоконтрастные наземные и надводные цели. Он может выполнять свою работу в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Основное внешнее отличие гусеничной самоходной пусковой установки «Бук-М3» от предыдущей модификации «Бук-М2» — это шесть зенитных управляемых ракет, «упакованных» в ТПК, вместо четверки ракет, установленных открыто. При этом есть еще и вариант пусковой установки «Бук-М3» с дюжиной контейнеров.

«Бук-М3» использует ракеты 9М317М, которые по техническим характеристикам превосходят предыдущие модели практически в два раза. Достаточно сказать, что у него вероятность поражения воздушной цели одной ракетой составляет 0,9999.

Иностранные аналитики считают, что в своем классе «Бук-M3» просто не имеет аналогов.

Разработчиком ЗРК выступил Научно-исследовательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова. Первоначально предполагалось, что комплекс будет принят на вооружение еще 2009 году, но довести до ума перспективный комплекс с высочайшими тактико-техническими характеристиками оказалось непросто. Принятие нового «Бука» на вооружение произошло лишь в 2016 году.

Универсальный многоканальный ЗРК ПВО-ПРО фронтового звена сухопутных войск С-300В4 стал результатом модернизации С-300В и С-300ВМ. Он обеспечивает поражение баллистических ракет и аэродинамических целей на дальностях до 400 км и высотах до 37 км.

ЗРК С-300В4 имеет повышенные боевые возможности, достигнутые за счет введения новых комплектующих изделий, а также внедрения современной элементной базы и вычислительных средств. Это позволило существенно улучшить технические и эксплуатационные характеристики комплекса, в том числе условия работы боевых расчетов.

Зенитные управляемые ракеты комплекса С-300В4 способны разгоняться до скорости 9М.

По словам руководителя НПО «Алмаз» Яна Новикова, С-300В4 может прикрывать от удара с воздуха площадь в два-три раза больше, чем ЗРК предыдущего поколения, и поражать воздушные цели на увеличенной дальности. Эти параметры, в частности, обеспечивают гарантированный перехват головных частей баллистических ракет средней дальности.

Создателем ЗРК С-300В4 является НПО «Алмаз» им. А. А. Расплетина.

Зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения С-350 «Витязь» предназначен для защиты важнейших государственных, административных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения противника. Он способен эффективно бороться как с аэродинамическими, так и с баллистическими целями. Одна пусковая установка «Витязя» несет 12 транспортно-пусковых контейнеров.

С-350 станет заменой С-300П/ПС, поскольку те уже сняты с производства. При этом он не рассматривается как замена ЗРК семейства «Бук». «Витязь» способен выполнять боевые задачи по предназначению как самостоятельно, так и в составе группировок войск ПВО-ПРО, оснащенных С-300, С-400, С-500, а также другими современными и перспективными ЗРК.

Уникальность С-350 заключается в том, что благодаря различным вариантам сочетания элементов комплекса и их высокой мобильности обеспечивается высокая боевая эффективность и живучесть «Витязя» в различных условиях боевой обстановки.

ОКР по «Витязю» были открыты в 2007 году. В 2011 году был выполнен этап создания рабочей конструкторской документации, и в том же году начались испытания зенитных управляемых ракет для С-350. Однако завершить госиспытания «Витязя» удалось лишь в прошлом году.

Принятый на вооружение в 2020-м ЗРК был разработан НПО «Алмаз» им. А. А. Расплетина.

Премьера нового «Панциря»

Еще одной новинкой Парада Победы 2020 года стал 57-мм перспективный зенитно-артиллерийский комплекс (ЗАК) 2С38 «Деривация-ПВО». Его боевая машина была создана на базе БМП-3.

«Деривация-ПВО» предназначена для поражения воздушных целей типа беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет, ракет класса «воздух — поверхность», самолетов тактической авиации и вертолетов огневой поддержки. ЗАК способен сбивать реактивные снаряды систем залпового огня, а также уничтожать наземные и надводные цели.

Комплекс имеет максимальную дальность поражения до 6 км и максимальную высоту поражения до 4,5 км. Боевая машина ЗАК способна вести огонь с темпом 120 выстрелов в минуту. Следует учесть, что при этом огонь ведется не привычными для отечественных зенитно-артиллерийских комплексов 23-мм или 30-мм, а куда более «увесистыми» 57-мм снарядами.

Разработчиком «Деривация-ПВО» выступил ЦНИИ «Буревестник».

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» на Красной площади — уже не «новичок», но… обо всем по порядку.

Разработка «Панциря» стартовала еще до развала СССР. Идеологическим и техническим прообразом нового комплекса ПВО стал принятый на вооружение в 1984 году зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска».

Конструкторскому бюро приборостроения в Туле была поставлена задача создать систему, превосходящую по ТТХ «Тунгуску» и предназначенную для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных средств воздушного нападения, а также способную осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

С поставленной задачей туляки справились, выдав «на гора» ЗРПК, способный работать полностью в автоматическом режиме и вести огонь по четырем целям одновременно. При этом временной промежуток между пусками ракет/захватами системой целей у комплекса составляет 1,5 секунды — это мировой рекорд. Помимо этого «Панцирь» может на ходу сбивать цели, двигающиеся со скоростью 1000 м/с, и имеет возможность уничтожать малоразмерные разведывательные БПЛА ближнего действия.

За свою недолгую карьеру «Панцири» успели неплохо зарекомендовать себя в Сирии, Йемене и Ливии. Ранее на Парадах Победы зрители уже наблюдали как стандартный вариант ЗРПК «Панцирь-С1», так и арктическую модификацию комплекса на базе двухзвенного гусеничного транспортера, получившую название «Панцирь-СА»./p>

Отличием нынешнего парада можно считать премьеру «Панциря-СМ» — глубоко модернизированного на основе сирийского опыта ЗРПК, «пересаженного» на новое шасси, получившего новую РЛС на основе активной фазированной антенной решетки. Кроме того, у него новые зенитные управляемые ракеты, включая сверхмалые ЗУР, предназначенные для уничтожения самодельных дронов-камикадзе. Если обычных ЗУР боевая машина «Панциря» способна нести 12, то противодроновых «малюток» — в четыре раза больше!

125-мм пушка на «сладкое»

От грозных систем ПВО перейдем к не менее грозной бронетехнике.

24 июня впервые мимо кремлевских стен продефилировали глубоко модернизированные основные боевые танки Т-90, получившие обозначение Т-90М «Прорыв-3».

Появление «Прорыва» явилось следствием задержки и удорожания работ по созданию Т-14 — перспективного российского основного боевого танка с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Поскольку насыщение сухопутных войск революционными «Арматами» задерживалось, было принято решение о модернизации уже имеющихся в частях танков.

Применительно к Т-90 это означало довольно серьезную доработку машины, в ходе которой была использована часть технических решений, ранее успешно опробованных на Т-14. В результате на свет появился Т-90М «Прорыв-3» — машина, которая по своим характеристикам не дотягивала до Т-14, но была куда более мощной, чем исходный вариант «девяностого».

Танк Т-90М получил многоканальный прицел, систему управления огнем «Калина» с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена, систему кругового видеонаблюдения, камеру заднего вида, новую башню, новый автомат заряжания, новый комплекс активной защиты и на «сладкое» — 125-мм гладкоствольную пушку 2А82-1М. Такой же пушкой вооружен Т-14.

Контракты на поставку в войска опытной партии «Прорывов» были подписаны во время проведения военно-технического форума «Армия-2019».

Еще одним примером удачной модернизации бронетанковой техники, впервые показанной 24 июня на Красной площади, является основной боевой танк Т-80БВМ. История этой машины началась три года назад, когда АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 24 августа заключило контракт с Министерством обороны России на модернизацию 62 танков Т-80Б до уровня Т-80БВМ (с поставкой по 31 единице в 2018 и 2019 годах).

Работы по модернизации танков Т-80Б по этому контракту производились на АО «Омский завод транспортного машиностроения».

Т-80БВМ — это новый вариант модернизации хорошо известной «восьмидесятки», проведенный по варианту повышения основных боевых качеств танка: огневой мощи, защищенности, подвижности и командной управляемости. Т-80БВМ получил доработанный газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил, который позволяет повысить ходовые качества и подвижность машины на всех ландшафтах и развивать скорость до 70 км/ч. Уникальные свойства газотурбинного двигателя дают этому танку немало преимуществ при эксплуатации в условиях низких температур Крайнего Севера и Арктики.

Для управления оружием обновленной «восьмидесятки» используется система управления огнем «Сосна-У», в состав которой входят прицелы командира и наводчика с дневным/ночным каналами и лазерным дальномером.

В ходе модернизации Т-80БВМ получили комплекс управляемого вооружения «Рефлекс», использование которого дает преимущество в увеличении дальности стрельбы, а также способность поразить танк или иной защищенный объект противника на дистанции до пяти километров. Помимо брони, экипаж танка защищает комплекс модульной динамической защиты «Реликт» и противокумулятивные решетчатые экраны.

Перспективная боевая машина пехоты Б-11, созданная на основе средней гусеничной платформы «Курганец-25», появилась 24 июня на Красной площади в заметно обновленном виде. На парад эта машина прибыла не с привычным боевым модулем «Бумеранг-БМ», а с необитаемым дистанционно-управляемым модулем «Эпоха», разработанным тульским ОАО «Конструкторское бюро приборостроения».

Вообще усиление вооружения БМП за счет установки новых боевых модулей можно считать одним из трендов современного ОПК России. Поэтому сегодня впервые у стен Кремля красовались с новыми боевыми модулями не только Б-11, но и модернизированные БМП-2М, а также созданные на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» перспективные тяжелые БМП Т-15. БМП-2М прошли на Параде с новыми боевыми модулями «Бережок», а Т-15 — с новыми боевыми модулями «Кинжал». Первые были разработаны АО «Конструкторское бюро приборостроения», вторые — АО «ЦНИИ «Буревестник».

«Обновки» «богов войны»

Еще одной премьерой Парада Победы этого года стало прохождение тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка». От своих предшественниц «Тосочка» отличается множеством усовершенствований, а главное, колесным шасси. Этот нюанс хоть и снижает проходимость машины на пересеченной местности, но зато резко повышает мобильность «Тосочки» и позволяет ей без проблем передвигаться по дорогам общего пользования.

По сути, «Тосочка» является усовершенствованной разновидностью тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Кстати, сами гусеничные «Солнцепеки» тоже побывали сегодня на Красной площади. На основании этого факта некоторые СМИ утверждают, что сегодня ТОС-1А стали участниками Парада Победы в первый раз. Что ж, поправим — в первый раз «Солнцепеки» прошли по брусчатке главной площади страны 9 мая 2010 года.

Показали свои «обновки» на Параде Победы и российские «боги войны» — ракетные войска и артиллерия. Например, впервые по Красной площади прошли реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», считающиеся одними из самых мощных видов современного ракетно-артиллерийского вооружения Российской армии. Данная РСЗО использует управляемые реактивные снаряды калибра 300 мм с дальностью стрельбы до 120 км.

«Торнадо-С» появилась в результате глубокой модернизации РСЗО «Смерч» и, по сравнению с предшественницей, обладает повышенной дальностью и точностью стрельбы. Кроме того, в новой РСЗО имеется возможность введения индивидуального полетного задания для каждого отдельного снаряда.

Как и в случае с «Балом», «Торнадо-С» тоже стала образцом для подражания на территории Украины. Однако как ее клон «Бала» до сих пор не принят на вооружение в ВСУ, так и украинский вариант модернизации «Смерча» — РСЗО «Ольха» тоже все еще проходит испытания…

Новейший российский 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» впервые стал участником Парада Победы в 2015 году. Но именно сегодня эти самоходные артиллерийские установки в первый раз прошли с установленными на лобовые листы башен антеннами РЛС.

В Параде Победы на Красной площади сегодня впервые участвовали боевые и транспортно-заряжающие машины новой инженерной системы дистанционного минирования, разработанные АО «НПО «Сплав». ИСДМ представляет собой 50-ствольную РСЗО, выполненную на шасси «КамАЗ» (8х8) и производящую стрельбу специально разработанными 122-мм реактивными снарядами, снаряженными минами различных типов.

Там, где есть системы минирования, странно было бы не обнаружить системы разминирования. Одну из последних мы тоже впервые увидели сегодня на параде. Это машина дистанционного разминирования «Листва», разработанная КПЗ «Каскад» и построенная на базе бронекорпуса СБА-60-К2 «Булат». Она предназначена для обеспечения безопасности передвижения российских подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс».

Лучше один раз увидеть

Мы перечислили отнюдь все новинки юбилейного Парада Победы. Но, как нам кажется, упомянутого достаточно, чтобы убедиться — сегодняшнее торжество на Красной площади относится к событиям, которые лучше один раз увидеть, чем сто раз про них услышать.