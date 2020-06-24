Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Москва, 24 июня. Президент России Владимир Путин почтил память погибших в борьбе с фашизмом, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата.

После парада Победы на Красной площади национальный лидер поблагодарил участников торжественного шествия и пообщался с ветеранами. Затем он вместе с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу направился в Александровский сад.

На церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата присутствовали приглашенные лидеры иностранных государств, среди них руководители Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.