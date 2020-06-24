Аналитики предсказали Евросоюзу нефтяной кризис

Брюссель, 24 июня. Эксперты из Франции и Норвегии предсказывают дефицит нефти, с которым Европа может столкнуться в следующем десятилетии.

В отличие от США, в ЕС в таком случае смотрят в сторону передовых разработок для перехода на «зеленую энергетику». Напомним, что Вашингтон активно занимается «нефтяными вопросами», организовывая вторжения в другие страны. Европейцы же давно вынашивают планы по созданию независимой от черного золота энергосистемы.

Эксперты из Rystad Energy считают, что сейчас нефтяной сектор не развивается по целому ряду причин. Сюда они включают падение котировок, снижение добычи, нежелание инвесторов вкладывать деньги в нефтебизнес на фоне опасений сильных ценовых колебаний. Ранее американское СМИ CNN сообщало о том, что такие топливные гиганты, как ConocoPhillips, Shell, Total и BP решили повременить с реализацией крупных инвестиционных проектов в сфере нефтедобычи. В то же время исследователи констатируют, что пока без нефти в мире нереально обойтись.

Отказ Европы от нефти все равно не снизит энергетическую зависимость от России. Европейским странам придется наращивать закупки российского природного газа ради получения водорода, который является одной из основ «зеленой энергетики».

Стоит напомнить, что власти ФРГ приняли в июне водородную стратегию, сырье они планируют получать через российский трубопровод «Северный поток — 2».