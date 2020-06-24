Путин жестом оценил парад Победы на Красной площади

Москва, 24 июня. Президент РФ Владимир Путин жестом оценил парад Победы, прошедший в Москве 24 июня.

После завершения мероприятия, когда глава государства шел по Красной площади в сопровождении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, один из журналистов обратился к президенту с вопросом.

«Как вам парад?» — спросил корреспондент Telegram-канала LifeShot.

В ответ Владимир Путин показал большой палец, поднятый вверх.

Напомним, парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне традиционно должен был состояться 9 мая, однако в связи с пандемией коронавируса торжественные мероприятия пришлось перенести. В итоге было принято решение провести парад 24 июня — именно в этот день в 1945 году состоялся первый Парад Победы.

Перед парадом в честь 75-летия Победы Владимир Путин обратился к россиянам и отметил, что жители страны склоняют головы перед светлой памятью тех, кто не вернулся с войны. Также глава государства почтил память ветеранов, которых уже нет с нами, и объявил минуту молчания.

Праздничный парад начался в 10.00 по московскому времени, проезд техники открыла колонна танков Т-34. Историческую часть проезда техники провела Первая гвардейская краснознаменная танковая армия под командованием генерал-лейтенанта Сергея Киселева. Завершился парад пролетом 75 самолетов и вертолетов, а также песней «День Победы» в исполнении сводного оркестра.