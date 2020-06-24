Советские мины стали «информационными бомбами» для ПНС Ливии

Аккаунт штаба операции «Вулкан гнева» сделал очередную публикацию про обезвреженные мины в южных районах Триполи. Установку мин вновь безосновательно связали с ЛНА и ЧВК «Вагнер». Доказательств присутствия последних по-прежнему нет.

Производство фотографий с минами поставлено пропагандистами «Вулкана гнева» на поток. Практически каждый день делаются публикации, в которых пишется приблизительно одно и то же — ЛНА при отступлении минирует все вокруг. Часто еще вспоминают все ту же ЧВК «Вагнер», которая, по слухам, находится в Ливии.

В доказательство приводятся фотографии и видео старых советских мин. Чаще всего фигурируют советские противопехотные и противотанковые мины, которые во времена СССР были широко распространены по всему миру. Ливия также закупала оружие у Советского Союза, многое из которого до сих пор хранится на складах. Так что наличие советских мин — это напоминание о госзакупках времен Муаммара Каддафи.

Одна из последних публикаций с видеозаписью будто бы намеренно снималась против источника света так, чтобы не были видны маркировки на минах — одна из них так и вовсе обмотана скотчем.

Стоит обратить внимание на другие публикации, сделанные аккаунтом «Вулкана гнева». Некоторые фотографии похожи на постановочные — настолько странно и непрофессионально выглядят мины и снаряды на них.

Например, вот эта фотография якобы из бывшего штаба ЛНА и ЧВК. Можно отбросить то, что ребенок, по идее, должен не заметить огромный снаряд, торчащий из спины медведя, как и то, что ковролин в этом месте в хорошем состоянии. Будь это штаб, он был бы утоптан и покрыт грязью с солдатских сапог.

В снаряд вкручен странным образом взрыватель МУВ-4: он вошел бы в шашку до половины. Сам взрыватель почему-то повернут не «на разрыв», а в противоположную сторону. Подрывной заряд ярко-красного цвета — это обрезанная толовая шашка весом приблизительно 200 грамм. Неясно, для чего это делалось, когда так распространены 400-граммовые шашки.

На этой фотографии представлена конструкция, называемая «минный шлагбаум». Делается это для блокирования дорог противнику, но, если будет проезжать союзник — шлагбаум можно быстро убрать. Неясно, зачем его было оставлять после себя, да еще и разбрасывать рядом шипы для повреждения колес. Подобное сочетание лишено всякой логики и явно не похоже на «минирование территории отступающей ЛНА».

Часть шлагбаума крупным планом. Здесь на себя обращает внимание то, что взрыватель и сам корпус мины сделаны на разных заводах и в разные годы. Корпус — 1988 года выпуска, а вот взрыватель — 1975-го. Оба элемента еще советских времен, никак не современные. А то, что сама мина собрана из разных частей, может указывать на то, что они прибыли в разное время из разных мест. К примеру, могли попасть контрабандой в Ливию из любой другой африканской страны, которые также насыщены советским оружием.

Следует напомнить, что среди самих сил боевиков ПНС нет никакого единства — идет активный передел территорий между местными бандами, часто приводящий к жертвам. Поэтому минирование всего и вся — это крайне эффективный инструмент для противодействия «чужим бандам», которые попытаются захватить территорию.

А обвинения в минировании территорий армии Халифы Хафтара и ЧВК, чье присутствие до сих пор не доказано, — крайне удобный инструмент для пропаганды, которым медиа ПНС активно пользуются.

В будущем можно ожидать и других публикаций подобного рода — советская промышленность в свое время создала большое количество боеприпасов, которые осели по всей Африке, и в том числе в Ливии. Это предоставляет бандам из Триполи эффективное оружие против конкурентов, а пресс-аккаунтам ПНС — практически неиссякаемый источник для вбросов и фейков.