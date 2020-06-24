Украинские СМИ пиарят «непобедимую» ракету «Нептун» на базе советской разработки

Киев, 24 июня. Украинские СМИ продолжают пиарить построенную на базе советской ракеты Х-35 ракету «Нептун», называя ее чуть ли не лучшей в мире.

На Украине отмечают, что ракета превосходит все мировые образцы, кроме «Томагавка». Соответствующую статью опубликовал портал Defense Express, приукрасив историей о том, как Россия «ужаснулась» новым оружием Киева.

Портал сообщил, что Россия пыталась воздействовать на ракету с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но не смогла отклонить траекторию «Нептуна» даже на сантиметр. Более того, украинские эксперты заявили, что «ни западные, ни тем более российские системы РЭБ» не способны вывести «Нептун» из строя.

Однако украинские эксперты и Defense Express упустили из виду, что ракета «Нептун» создана на базе советской ракеты Х-35, разработанной в СССР еще в 80-х годах. Кроме того, схожую по характеристикам ракету приняли на вооружение ВМФ РФ в 2009 году.

Ранее военный обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец прокомментировал заявление о том, что разрекламированная Киевом новая украинская ракета «Нептун» якобы может «достать» до Новороссийска. Баранец назвал заявление «типичной антироссийской милитаристской чесоткой»