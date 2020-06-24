Парад Победы в Москве завершился пролетом 75 самолетов и вертолетов

Москва, 24 июня. Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, проходивший на Красной площади, завершился. В конце торжественного мероприятия в столичном небе появился триколор.

В заключительной части парада над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Воздушный парад завершили шесть штурмовиков Су-25. Самолеты распылили дым в цветах российского флага. Кроме того, в финале мероприятия сводный оркестр исполнил песню «День Победы».

Парад на Красной площади стартовал в 10.00 по московскому времени 24 июня. Мероприятие перенесли на эту дату в связи с пандемией коронавируса. Для проведения парада вместо 9 мая выбрали именно сегодняшний день, поскольку 24 июня 1945 года состоялся первый Парад Победы.

На праздничном мероприятии присутствовал президент РФ Владимир Путин. Также в честь 75-летия Победы в Москву прибыли главы других государств, например, Белоруссии и Казахстана.

Помимо Москвы, 24 июня парады прошли и в других городах России, Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» вели прямую трансляцию.