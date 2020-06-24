Блогер Манукян помирился с Серегой и выпустил с ним трек

Москва, 24 июня. Блогер Давид Манукян опубликовал на своем YouTube-канале песню про покупку «крутой» машины, записанную совместно с Серегой. Последний, напомним, является автором некогда популярной композиции «Черный бумер».

Примечательно, что два исполнителя сначала поконфликтовали. Манукян для своего творчества взял за основу указанную выше песню Сереги. На обложке трека самого автора песни про «бумер» не было. Рэперы даже успели поругаться соцсетях, Серега пригрозил оппоненту судом.

Блогер обращал внимание, что песня была не про дорогую машину, а про жизнь. Потому он и был против публикации Сереги на обложке трека. Однако исполнителям удалось разрешить конфликт — трек они записали совместно. В песни блогер рассказывал, как плохо жил, у него была масса кредитов, зато теперь все наладилось, он купил «крутую» машину.

Новый трек порадовал далеко не всех поклонников рэпа.