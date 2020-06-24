Ветеран-фронтовик помахал кулаком, поддержав речь Путина об уничтожении врагов

Москва, 24 июня. Речь президента России Владимира Путина на параде Победы сопровождалась не только аплодисментами, но и активной жестикуляцией ветерана. Видеофрагмент набирает популярность в социальных сетях.

Ветеран, размахивая кулаком, поддержал слова национального лидера об уничтожении немецко-фашистских сил советскими войсками.

«Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло. Разгромил более 600 дивизий врага. Уничтожил 75% от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противника. И до конца, до победной точки прошел свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь», — сказал Путин.

Путин: «Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло. Разгромил более 600 дивизий врага. Уничтожил 75% от общего числа самолётов, танков, артиллерийских орудий противника. И до конца, до победной точки прошёл свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь» pic.twitter.com/zdPAGFekiG — RT на русском (@RT_russian) June 24, 2020

Национальный лидер также подчеркнул, что россияне всегда будут помнить предков, которые сокрушили нацизм. Он добавил, что это заслуга миллионов советских граждан самых разных национальностей.

По словам Путина, советский народ боролся на фронте и в подполье, а также трудился в тылу по законам мужества и единства, передает Федеральное агентство новостей.

Напомним, в этом году военный парад в честь Победы в Великой Отечественной войне проходит 24 июня, в 75-ю годовщину исторического Парада Победы 1945 года. Такое решение было принято исходя из соображений безопасности, в связи с пандемией коронавирусной инфекции.