Асад использует санкции США для укрепления экономики Сирии

Дамаск, 24 июня. Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валид Аль-Муаллем заявил, что США пытаются вернуть террористическую активность на Ближнем Востоке к показателю 2011 года, используя для этого антисирийские санкции по так называемому «Акту Цезаря». Информацию об этом приводит сирийское информационное агентство SANA.

#عاجل || #سانا

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين #وليد_المعلم خلال مؤتمر صحفي.. يجب تحويل هذا القانون إلى فرصة للنهوض باقتصادنا الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميق التعاون مع الأصدقاء والحلفاء في مختلف المجالات ومعركتنا ضد الإرهاب لن تتوقف. — سانا عاجل (@SanaAjel) June 23, 2020

По словам Валида Аль-Муаллема, американские власти лицемерно говорят о том, что их санкции якобы направлены на защиту простых сирийцев, однако «Акт Цезаря» напротив лишает людей средств к существованию и попросту направлен для подрыва стабильности в стране. Эту цель видят и простые сирийцы, отмечает министр иностранных дел, поскольку не доверяют громким речам Вашингтона, видя его истинную сущность.

Отметим, что накануне жители города Абу-Кемаль, находящегося в провинции Дейр-эз-Зор, вышли на массовый митинг в знак протеста против санкций США против Сирии по так называемому «Акту Цезаря». Люди использовали плакаты и выкрикивали антиамериканские лозунги, поддерживая свою приверженность сирийскому национальному единству.

Как считает министр иностранных дел, с учетом поддержки сирийского общества, наличия внутренних ресурсов и правильной политики правительства во главе с Башаром Асадом, Сирия способна успешна противостоять «Акту Цезаря». Валид Аль-Муаллем считает, что сирийские власти смогут превратить американские санкций в благоприятный момент для подъема экономики, увеличения самообеспеченности и углубления сотрудничества с союзниками.

Напомним, что ранее представители правительств Ирана, Ливана и России выступили с поддержкой сирийских властей, отметив бесчеловечность американских санкций. В частности, официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави отмечал, что союзники Сирии должны продолжить углубления сотрудничества с Дамаском вопреки позиции Запада.