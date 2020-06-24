Асад использует санкции США для укрепления экономики Сирии

Дамаск, 24 июня. Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валид Аль-Муаллем заявил, что США пытаются вернуть террористическую активность на Ближнем Востоке к показателю 2011 года, используя для этого антисирийские санкции по так называемому «Акту Цезаря». Информацию об этом приводит сирийское информационное агентство SANA.
#عاجل || #سانا— سانا عاجل (@SanaAjel) June 23, 2020
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين #وليد_المعلم خلال مؤتمر صحفي.. يجب تحويل هذا القانون إلى فرصة للنهوض باقتصادنا الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميق التعاون مع الأصدقاء والحلفاء في مختلف المجالات ومعركتنا ضد الإرهاب لن تتوقف.
По словам Валида Аль-Муаллема, американские власти лицемерно говорят о том, что их санкции якобы направлены на защиту простых сирийцев, однако «Акт Цезаря» напротив лишает людей средств к существованию и попросту направлен для подрыва стабильности в стране. Эту цель видят и простые сирийцы, отмечает министр иностранных дел, поскольку не доверяют громким речам Вашингтона, видя его истинную сущность.
Отметим, что накануне жители города Абу-Кемаль, находящегося в провинции Дейр-эз-Зор, вышли на массовый митинг в знак протеста против санкций США против Сирии по так называемому «Акту Цезаря». Люди использовали плакаты и выкрикивали антиамериканские лозунги, поддерживая свою приверженность сирийскому национальному единству.
#صور || #سانا— سانا عاجل (@SanaAjel) June 23, 2020
وقفة وطنية في مدينة #البوكمال تنديداً بالإجراءات الاقتصادية الأمريكية ضد #سورية وتأكيداً على التمسك بالثوابت الوطنية pic.twitter.com/nHKvNrmBPz
Как считает министр иностранных дел, с учетом поддержки сирийского общества, наличия внутренних ресурсов и правильной политики правительства во главе с Башаром Асадом, Сирия способна успешна противостоять «Акту Цезаря». Валид Аль-Муаллем считает, что сирийские власти смогут превратить американские санкций в благоприятный момент для подъема экономики, увеличения самообеспеченности и углубления сотрудничества с союзниками.
Напомним, что ранее представители правительств Ирана, Ливана и России выступили с поддержкой сирийских властей, отметив бесчеловечность американских санкций. В частности, официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави отмечал, что союзники Сирии должны продолжить углубления сотрудничества с Дамаском вопреки позиции Запада.