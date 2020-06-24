Москва, 24 июня. Российские танки Т-90 и Т-80БВМ впервые проехали по брусчатке Красной площади в Москве в день проведения парада Победы по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны.

Парад Победы проходит 24 июня. Дату его проведения перенесли с 9 мая на сегодняшний день в связи с пандемией коронавируса. В параде в Москве принимают участие новые огнеметные системы «Тосочка», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Колонна танков Т34 открыла проезд техники по Красной площади. Замыкает парадный строй техники БТР «Бумеранг».

Отметим, Министерство обороны РФ решило, что 24 июня зрители увидят те образцы, которые еще не были представлены публике. В военном ведомстве отмечали, что более 20 образцов техники впервые пройдут по брусчатке Красной площади.

В параде в Москве принимали участие более 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной военной техники. В нем также участвовали военнослужащие из Азербайджана, Белоруссии, Индии, Армении, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и других стран. 24 июня президент России Владимир Путин обратился к россиянам перед военным парадом на Красной площади. Он поздравил с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и подчеркнул, что сегодня страна склоняет голову перед светлой памятью всех тех, кто не вернулся с войны.