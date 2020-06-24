Колонна Т-34 открыла проезд техники на параде в Москве

Москва, 24 июня. Колонна танков Т-34 открыла проезд техники по Красной площади в рамках парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Колонна танков Т-34 времен Великой Отечественной войны традиционно открыла техническую часть парада. Историческую часть проезда техники провела Первая гвардейская краснознаменная танковая армия под командованием генерал-лейтенанта Сергея Киселева.

За годы войны Танковая армия с боями прошла от Курска до Берлина, уничтожив более 7 тысяч танков, самоходных орудий и бронетранспортеров. Затем колонну Т-34 сменил расчет самоходных артиллерийских установок Су-100.