Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с юбилеем парада. ФАН-ТВ

Анатолий Иванишин и Иван Вагнер записали поздравление для россиян по случаю юбилея исторического парада Победы 1945 года прямо с борта Международной космической станции.

«Ровно 75 лет назад, 24 июня, советские воины-победители и боевая техника прошли по главной площади нашей страны, ознаменовав долгожданное окончание Великой Отечественной войны и победу советского народа», — сказал бортинженер Анатолий Иванишин.

Его коллега, Иван Вагнер, добавил, что парад является символом гордости.

«Сегодняшний парад не только символ бережного отношения к нашему прошлому и боевым заслугам Отечества — это гордость за продолжение славных боевых традиций российской армии и демонстрация наших передовых технологий», — отметил Иван Вагнер.

Также космонавты выразил слова благодарности всем героям войны и поблагодарил их за победу.