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Путин: Невозможно представить, что стало бы с миром, не стань на его защиту Красная армия

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Путин: Невозможно представить, что стало бы с миром, не стань на его защиту Красная Армия

Москва, 24 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что невозможно представить будущее мира, если бы на его защиту не стала Красная армия.

«Невозможно даже представить, что стало бы с миром, не стань на его защиту Красная армия», — сказал глава государства, выступая с центральной трибуны на параде Победы.

Президент РФ подчеркнул, что солдатам Красной армии не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести.

«Они стремились добить врага, одержать победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену», — добавил Путин.

Российский лидер напомнил, что советский народ принял на себя основную тяжесть борьбы с нацизмом.

«Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло», — добавил Путин.

Глава государства отметил важность укрепления дружбы и доверия между народами. Только вместе страны могут защитить мир от опасных угроз.

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