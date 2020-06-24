В России зарегистрировали 7176 новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 24 июня. В России зарегистрировали 7176 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, общее число случаев достигло 606 881. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с распространением инфекции.

Новые случаи были выявлены в 84 регионах РФ. Больше всего людей с коронавирусом за последние сутки зарегистрировали в Москве — в столице зафиксировали 811 случаев. Также лидерами по новым случаям стали Московская область (507) и Ханты-Мансийский АО (323). Кроме того, в первую десятку попали Санкт-Петербург (218), Нижегородская (207), Воронежская (198), Иркутская (193), Челябинская (185) и Свердловская (181) области, а также Красноярский край (154).

Как сообщили в оперативном штабе, 31,6% носителей вируса, выявленных за минувшие сутки, не имели клинических проявлений заболевания. Кроме того, число выздоровевших за сутки пациентов с коронавирусом превысило количество новых случаев и составило 12 393 человека. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 368 822 человек.

Также в оперштабе сообщили, что за сутки в России зарегистрировали 154 смертельных случая. Общее число летальных исходов в стране составляет 8513.

Ранее британские медики предупредили о пожизненных последствиях коронавируса, наблюдающихся у каждого третьего пациента с COVID-19, передает телеканал «360». По данным врачей, перенесшие инфекцию могут страдать от хронической усталости и психологических проблем.