Путин выступил за создание международной системы безопасности

Москва, 24 июня. Президент России Владимир Путин 24 июня выступил на параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства подчеркнул, что если бы не красноармейцы, то неизвестно, каким бы дальше был мир. Он отметил, что Россия открыта к построению системы международной безопасности.

«И невозможно даже представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная армия», — напомнил российский лидер.

Президент подчеркнул, что в России никогда не забудут вклад союзников, которые в 1944 году открыли второй фронт и помогли в борьбе с общим врагом.

Президент констатировал, что современный мир до сих пор сталкивается с вызовами. Важно, чтобы отношения между странами развивались в дружеской атмосфере. Необходимо наращивать диалог, активизировать сотрудничество по широкому спектру вопросов.

«Среди них — создание общей надежной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир. Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Также глава государства публично напомнил, что советский народ разных национальностей сокрушил нацистов. Благодаря Красной армии была освобождена Европа.

Жители СССР трудились в тылу для нужд армии, громили захватчика на поле боя или уничтожали в ходе партизанских действий. Президент подчеркнул, что советским людям не нужна была война, они желали полностью сокрушить врага и вернуться домой к мирной жизни.

Президент призвал помнить о том, что миллионы граждан СССР погибли в борьбе с врагом. Ведь фашистская Германия и ее союзники почти всю свою военную мощь обрушили на Советский Союз.

Путин отметил, что нужно сохранить и донести до потомков настоящую правду о Второй мировой войне, ведь их предки были настоящими героями.