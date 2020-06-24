Путин: мы склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны

Москва, 24 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня страна склоняет голову перед светлой памятью всех тех, кто не вернулся с войны.

24 июня глава российского государства Владимир Путин обратился к россиянам перед военным парадом на Красной площади, приуроченным к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришел с войны. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных и друзей. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас», — сказал Путин и объявил минуту молчания.

Президент РФ поздравил с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне с центральной трибуны. Он обратил особое внимание на то, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты.

Владимир Путин объявил 24 июня выходным по случаю проведения парадов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это решение было принято, так как парад Победы не удалось провести 9 мая из-за пандемии коронавирусной инфекции. В параде принимают участие 225 единиц техники, 14 тысяч солдат и офицеров, а также военные расчеты из 19 государств.