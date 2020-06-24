Актриса Макеева заинтриговала поклонников откровенным снимком в шубе на голое тело

Москва, 24 июня. Поклонники актрисы Анастасии Макеевой взбудоражены ее откровенным снимком. Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Актриса решила развеять скуку своих подписчиков, показав им интригующие кадры. На снимке знаменитость позирует в обнаженном виде на фоне красочного пейзажа, ее наготу прикрывают лишь роскошные локоны и дорогая шуба.

«Вижу, вы заскучали. Пора это исправить, какие эмоции вызывает у вас эта фотография?» — спросила Макеева своих подписчиков.

Реакция поклонников на интригующие кадры оказалась неоднозначной. Часть из них восхитилась снимком, отметив идеальные формы тела кинозвезды и ее чертами лица, передает издание «Дни.ру».

Однако откровенный снимок пришелся по душе далеко не всем. Некоторые фолловеры раскритиковали Макееву, обвинив в пошлости, а один из них обратил внимание, что необычный ракурс создает впечатление, будто у актрисы нет груди.