Москалькова рассказала о переговорах по возвращению Бута и Ярошенко в Россию

Москва, 24 июня. Вопрос возвращения на родину россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, осужденных в США, обсуждается, но еще не решен. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

По ее словам, родственники просили не раскрывать подробностей переговоров.

«Обсуждается вопрос возвращения Ярошенко и Бута. Вопрос держится в режиме конфиденциальности, переговоры не закончены. Я держу связь с адвокатом Ярошенко, с родными, и они просили подробности не говорить, потому что пока вопрос до конца еще не решен», — рассказала Москалькова журналистам.

Она также выразила надежду, что гуманитарная миссия успешно завершится.

Бут был задержан в 2008 году в Таиланде в результате провокации американских спецслужб. Позже по запросу Вашингтона гражданин РФ был вывезен в США. В 2012 году суд присяжных признал его виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержке терроризма.

Ярошенко арестовали в Либерии и также экстрадировали в США. В 2012 году суд приговорил его к 20 годам лишения свободы, обвинив его в приготовлении крупной партии наркотиков в США.