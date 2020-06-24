ПФР рассказал об автоматической прибавке к пенсии

Москва, 24 июня. Многие российские пенсионеры получат автоматическую прибавку к пенсии уже в августе текущего года. О повышении накопительной части рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

Помимо получателей накопительной пенсии, прибавка к выплате ожидает участников программы государственного софинансирования. В первом случае пенсия увеличится на 9,13%, что в три раза превышает уровень инфляции, составлявший в конце 2019 года 3%. Что касается участников программы софинансирования, то их пенсия увеличится на 7,99%.

Эксперты уточнили, что подавать какие-либо заявления на перерасчет выплаты не требуется, пишет «ФедералПресс». У всех граждан указанных категорий индексация произойдет в автоматическом режиме. В общей сложности прибавка к пенсии с 1 августа ожидает около 80 тысяч россиян.

Сейчас средний размер накопительной части пенсии в России составляет 956 рублей. Участники программы государственного софинансирования получают почти в два раза больше — 1705 рублей.

Ранее стало известно, что в России может увеличиться средний размер пенсии по старости. Согласно проекту ключевых характеристик бюджета ПФР на будущий год и плановые периоды 2022 и 2023 годов, в 2023 году средняя пенсия может достичь размера 19 283 рублей.

Кроме того, в документе прописано, как будут индексировать страховую часть пенсии в ближайшие три года. Так, в 2021 году индексация составит составит 6,3%, в 2022 — 5,9%, а в 2023 — 5,6%.