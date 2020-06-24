Аналитики из Китая рассказали о «загадочном оружии» России для отражения атаки США

Москва, 24 июня. Планы США по нанесению возможного удара по России с помощью бомбардировщиков обречены на провал, считают китайские аналитики. Вашингтону стоит обратить внимание на новый российский зенитно-ракетный комплекс С-500 и отказаться от подобного сценария.

Новый ЗРК китайские эксперты называют «самым загадочным оружием», ведь пока нет его точных характеристик. Тем не менее, располагая даже отрывочными сведениями, специалисты из Поднебесной называют его «настоящим сокровищем» российской армии.

Аналитики уверены, что С-500 станет частью мощной системы ПВО России, которая сможет перехватывать любые воздушные цели. В таком случае, реализация американского плана с бомбардировщиками закончится плачевно для Вашингтона, сообщает радио «Спутник».

Напомним, что американцы до сих пор не могут ничего поделать с ЗРК С-400 «Триумф». Они даже специально модернизировали одну из ракет, что оказалось бесполезно. Характеристики российского ЗРК все равно вынуждают пилотов рисковать собой и самолетом для того, чтобы подлететь на допустимое расстояние и выпустить ракету.