Алена Кравец пожаловалась на травлю после ее слов о смерти Норкиной

Москва, 24 июня. Светская львица, модель и актриса Алена Кравец заявила, что ее затравили после смерти российской радиоведущий Юлии Норкиной.

Недоброжелатели накинулись на модель после ее неаккуратных слов о возможной причине смерти Норикной. Алена Кравец предположила, что переживания журналистки могли быть связаны с ее супругом. В СМИ писали, будто ее могли мучать измены мужа. Кравец верит этим сообщениям, поскольку она обратила внимание на весьма странное поведение Норкина. По словам модели, «вдовец почти все время отсутствовал и подошел всего на минуту к гробу».

«Мне уже больше недели приходят гадкие сообщениях в соцсетях, а также SMS с угрозами», — пожаловалась Алена, однако никаких доказательства не предоставила.

Напомним, Юлия Норкина ушла из жизни 5 июня, ей было 52 года Вместе с мужем Андреем Норкиным они на протяжении многих лет вели программы на радио «Комсомольская правда». Похороны Норкиной прошли на Новодеревенском кладбище в Пушкино. Процессом руководил ее сын Александр.

Для коллег и знакомых смерть радиоведущий стала настоящим шоком. Многие переживали за эмоциональное и душевное состояние ее супруга. Недавно Андрей Норкин в своем Instagram поблагодарил всех, кто поддержал его теплым словом в тяжелый момент. Под постом радиоведущий опубликовал фотографию своей покойной жены, сделанную на острове Родос. Радиоведущий выразил надежду на то, что все-таки будет жить дальше счастливо.