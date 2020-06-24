Путин поздравил россиян с 75-летием Победы

Москва, 24 июня. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне с центральной трибуны.

«Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, наши уважаемые зарубежные гости, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, офицеры, генералы, адмиралы, поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты.

«Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришел с войны», — добавил президент РФ.

Путин объявил минуту молчания в честь погибших в Великой Отечественной войне.