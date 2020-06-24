Путин: Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ

Москва, 24 июня. Россияне всегда будут помнить, что нацистов сокрушил советский народ, миллионы людей самых разных национальностей из всех республик Советского Союза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на параде Победы в Москве.

Национальный лидер подчеркнул, что советские граждане трудились в тылу, а также сражались на фронте и в подполье по законам мужества и единства.