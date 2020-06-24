Псевдоброкер похитила 2,5 млн. рублей у жительницы Новокузнецка

Кемерово, 24 июня. Мошенница оформила кредит в 2,5 миллиона рублей на жительницу Новокузнецка, после чего похитила всю сумму. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По данным правоохранителей, горожанке позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей брокерской компании. Она предложила жительнице Новокузнецка онлайн-заработок. Потерпевшая прельстилась возможностью получить неплохие дивиденды. Незнакомка пояснила, что для этого необходимо установить на компьютер специальную программу и внести туда персональные данные, которые нужны для открытия счета. Женщина поверила и выполнила все требования, передает «Газета Кемерова».

«От имени горожанки злоумышленница подала заявку на кредит на сумму 2,5 миллиона рублей, а когда деньги поступили на счет женщины, похитила их», — говорится в сообщении правоохранителей.

Потерпевшей поступило сообщение о банковских операциях, она попыталась выйти на связь с псевдоброкером, однако все попытки оказались безуспешными. Поняв, что она стала жертвой преступников, женщина обратилась к правоохранителям.

В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».