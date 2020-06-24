Погребинский объяснил причины русофобской политики Киева

Киев, 24 июня. Власти Украины проводили русофобскую политику, даже несмотря на наличие Крыма и Донбасса в составе страны. Об этом заявил руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, Москва давно уступила свои позиции на Украине, что привело к антироссийской позиции Киева.

«Вы приводите аргументы о Крыме с Донбассом. Да, это не помешало. Россия проиграла длительный период от начала независимости до 2014 года, проиграла значительную часть элит и молодежи. Но сегодня ситуация иная, чем была шесть лет тому назад», — считает Погребинский.

Политолог затруднился спрогнозировать, когда Донбасс вернется в состав Украины. При этом он подчеркнул, что пока будет сохраняться нынешнее положение, электоральное большинство в среднесрочной перспективе будет поддерживать прозападные и антироссийские силы.

С другой стороны, та часть граждан, которая скептически относится к западной ориентации и выступает за хорошие отношения с Россией, всегда будет в оппозиции к власти, пока Киев не восстановит контроль над утраченными территориями.

Погребинский уверен, что данную ситуацию хорошо понимает политическое руководство России.