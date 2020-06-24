Британские врачи предупредили о пожизненных последствиях коронавируса

Лондон, 24 июня. Пациенты, переболевшие COVID-19, могут всю жизнь страдать от последствий, вызванных коронавирусом. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на врачей Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Согласно исследованию британских медиков, те, кто перенес коронавирус, могут приобрести хроническую усталость, проблемы с легкими и даже психологические расстройства. Также врачи предупредили, что пожизненные последствия возникают у каждого третьего пациента с COVID-19, передает «Царьград».

Кроме того, эксперты выяснили, что коронавирус может вызывать поражение мозга, приводящее к болезни Альцгеймера. Помимо этого, у каждого десятого пациента с COVID-19 из группы, которую изучали британские исследователи, выявили острое поражение сердца, пишет «Газета Кемерова».

По словам главы британского центра по восстановлению после коронавируса Хилари Флойд, многие люди среднего возраста, переболевшие COVID-19, не могут работать подолгу и страдают от хронической усталости, не имея при этом сопутствующих заболеваний. Также эксперты выяснили, что полное восстановление после болезни может занять около года, сообщает телеканал «360».

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал причину долгого угасания эпидемии коронавируса. По его словам, вспышку инфекции не удается подавить из-за людей, которые скептически относятся к COVID-19 и не соблюдают меры предосторожности.