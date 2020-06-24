СК РФ раскрыл схемы мусорного бизнеса в Ленобласти. ФАН-ТВ

Следственный комитет России расследует серию уголовных преступлений в сфере мусорного бизнеса Ленобласти. Одним из последних было возбуждено дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды в поселке Низино Ломоносовского района.

Информация о мусорных завалах на одном из участков появилась еще в марте. Следствием уже установлены несколько человек, причастных к несанкционированному сбросу и захоронению отходов. В ведомстве отметили заметное ухудшение качества почвы на проинспектированных территориях.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин приказал разобраться со всеми незаконными свалками в Ленинградской области. Это поручение повлекло за собой три уголовных дела. Мусорный бизнес охватил сразу несколько территорий Всеволожского района: деревню Старая, поселок Янино-1 и Янино-2. Из-за высокого содержания вредных отходов у жителей начались проблемы со здоровьем.

«В результате данного несанкционированного и технологически не правильного сжигания мусора образовывался дым, имеющий едкий запах, который распространялся дальше и беспокоил жителей как Колтушского сельского поселения, так и других деревень», — рассказал Тамерлан Караев, старший следователь следственного отдела по г. Всеволожск СУ СКР по Ленинградской области.

Организаторам свалок во Всеволожском и Лужском районах уже предъявлено обвинение. Они подозреваются в нарушении правил обращения отходов.

«По данным следствия, на земельном участке Янино-2 Заневского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали и осуществляли незаконное обращение с отходами производства и потребления. В результате их несанкционированных действий установлено захламление земель, приведших к деградации почв и снижению природно-хозяйственной деятельности земель», — сказала Мария Добрынина, старший помощник руководителя управления.

Ситуация с незаконными свалками в регионе может закончиться экологической катастрофой. Об этом ранее неоднократно заявляли местные эко-активисты. Они уверены, что такие мусорные полигоны наносят непоправимый урон окружающей среде. Кроме загрязнения почвы ущерб причинен воздуху и водоемам, находящимся в зоне экологического бедствия.

«Кроме того, что на территории невозможно жить потом, рядом даже невозможно жить, и ущерб считается от десятков до сотен миллионов рублей. Почему? Почву нельзя восстановить потом. Там есть 3-й и 4-й класс отходов, и на восстановление до тридцати лет иногда уходит, чтобы сама восстановилась земля», — сказал Сергей Виноградов, руководитель экологической организации «Зеленый фронт».

По прогнозам руководителя экологической организации «Зеленый фронт», устранить последствия загрязнений получится не скоро. По его словам, на это требуются десятки миллионов рублей. Взыскать такие суммы с виновников не удается.