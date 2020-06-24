Россияне начали возвращать валюту в банки впервые с начала года

Москва, 24 июня. Граждане России начали возвращать валюту в банки, объем средств на валютных вкладах вырос впервые с начала 2020 года.

За месяц россияне вернули в банки порядка 720 миллионов долларов. С точки зрения специалистов, причина заключается в том, что сейчас снижается уровень беспокойства вкладчиков на фоне экономической ситуации в стране. За месяц объем средств на валютных вкладах вырос на 0,8% (на 721,1 миллиона долларов).

По данным на 1 июня, объем валютных депозитов составлял 88,97 миллиарда долларов. Граждане РФ вернули в банки 8,7% от той суммы, которую сняли с начала 2020 года. Возврат валюты начался в тот период, когда в регионах начали снимать ограничения, введенные в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа.

Кроме того, на 0,4% или 92,14 миллиарда рублей сократился объем вкладов в рублях. С точки зрения экспертов, жители страны покупали валюту во время режима самоизоляции.

Напомним, в Китае в конце прошлого года произошла вспышка коронавирусной инфекции. Она стремительно распространилась по всему миру. В странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией ввели ограничительные меры. Власти России поддерживали граждан страны, малый и средний бизнес на фоне пандемии. Сейчас превентивные меры власти субъектов РФ постепенно отменяются. В Москве, к примеру, с 9 июня снят режим самоизоляции, начали работать салоны красоты, парикмахерские и другие объекты инфраструктуры.