Друг историка Соколова рассказал о вечеринке в день убийства Анастасии Ещенко

Санкт-Петербург, 24 июня. Знакомый доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве Анастасии Ещенко, рассказал о поведении своего приятеля на устроенной вечеринке в день расправы.

Отставной капитан первого ранга по имени Олег уже давно знаком со своим тезкой. Людей сблизила любовь к истории, а уж про Наполеона они могли спорить часами. В день убийства фигурант организовал застолье, позвал в гости знакомых и не забыл обсудить с ними историческую личность.

Бывший военный рассказал, что, придя в гости, обратил внимание на отсутствие вешалок женских вещей. Заметил он и изменение во внешности своего приятеля — лицо стало морщинистым, но поведение не изменилось. Никто и представить не мог, что в соседней комнате была убитая девушка.

«Мы сидели в гостиной, а вот дверь в спальню была закрыта. В квартире все было очень чисто, сухо. Крови не было. Соколов был абсолютно невозмутим… Он показывал карты на компьютере, шутил, был абсолютно спокоен. Мы и понятия не имели, что в соседней спальне, как говорят, в шкафу была она», — рассказал очевидец.

Соколов убедительно озвучил причину отсутствия сожительницы: уехала в Москву. Никто ничего не заподозрил, мысль посмотреть другие комнаты никому в голову не пришла. Вечеринка длилась пару часов, историк пил коньяк и общался на любимые темы. Как оказалось, проводив товарищей, он взялся за пилу с целью расчленить тело убитой.

Очевидец рассказал, что уже стоя на улице, гости увидели свет в нескольких окнах квартиры Соколова. Люди предположили, что хозяин затеял уборку после посиделок.

«Что ему могло ударить в голову после нашего ухода, что он принялся расчленять тело, неизвестно. У меня до сих пор в голове это не умещается. Ну заигрался человек! 60 лет мужику и молодая девушка. Он так привык играть всю жизнь, видимо, так и жил. Постоянно себя ощущал Сиром», — высказался бывший военный.

Олег отмечал, что, узнав о расправе, был шокирован хладнокровием приятеля. Друг Соколова рассказал, что отношения между историком и Ещенко были напряженными. Олег подчеркнул, что был немного удивлен тем, что Соколов, который привык «строить» людей, позволял Ещенко командовать собой.

Напомним, что доцент расправился с девушкой в ночь на 8 ноября 2019 года, на следующие сутки попытался избавиться от трупа. С фрагментами тела его выловили из реки Мойка. Историк позднее объяснил расправу ссорой с возлюбленной.