Алла Пугачева выбрала место, где ее похоронят

Москва, 24 июня. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева выбрала себе место упокоения на Кузьминском кладбище. Певица хочет быть похоронена рядом со своим братом, который скончался в 2011 году от сердечного приступа.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что знаменитый советский и российский актер Леонид Куравлев приобрел себе место для погребения на Троекуровском кладбище. Любимец советских и российских зрителей будет похоронен рядом со своей женой, которая ушла в 2012 году.

Отмечается, что на могиле супруги Куравлев установил красивый памятник, на плите золотыми буквами выгравированы ее имя, даты рождения и смерти. Ниже мелким шрифтом выбито имя самого артиста, но, к счастью, без дат. В свои 83 года звезда экрана чувствует себя хорошо.

Некоторое время спустя стало известно, что Алла Пугачева также присмотрела себе место последнего пристанища. Говорят, что певица даже наняла специалистов для возведения семейного склепа. Архитекторы посоветовали звезде установить на нем семейный герб или вензель.

Стоит отметить, что несколько лет назад еще один известный российских певец зарезервировал себе место для упокоения. Около девяти лет назад у певца Александра Буйнова был обнаружен рак предстательной железы. К счастью, артист смог побороть страшный недуг. Однако, возможно, именно он подтолкнул его к приобретению участка на кладбище. Буйнов подчеркнул, что хочет быть похоронен в деревне Крекшино, где он проживает вместе с супругой.