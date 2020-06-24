Парад Победы 24 июня 2020: где смотреть, во сколько салют, работа транспорта

Парад в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне 24 июня 2020 года состоится ровно через 75 лет после знаменитого Парада Победителей 24 июня 1945 года.

Приказ о проведении Парада Победы 24 июня 2020 года отдал верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин. Мероприятие посвящено 75-летию Победы и 75-летию парада 1945 года.

Парады 24 июня состоятся в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Во сколько начало парада, где смотреть

24 июня 2020 года объявлен выходным. Эфир всех федеральных каналов в этот день посвящен нашей Победе и чествованию ветеранов. Города украшены к празднику, идут прямые включения из регионов, участники Великой Отечественной войны делятся воспоминаниями.

Согласно приказу президента, парад начнется в 10.00 по местному времени. Главное событие дня — парад на Красной площади столицы, перед началом которого Владимир Путин обратится к военнослужащим и всему российскому народу.

В главном параде страны примут участие военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны, пройдет военная техника тех лет, в том числе знаменитые Т-34 и легендарные «Катюши», будет тождественной вынесено Знамя Победы. Также состоится торжественный марш пеших колонн и показ современной военной техники, в том числе ее новейших образцов. Состоится авиашоу, в котором примут участие основные виды российских военных самолетов и вертолетов.

Парад покажут все федеральные телеканалы, начало трансляции в 10.00.

Федеральное агентство новостей готовит прямые включения с парада с подробным рассказом о военных новинках. Следите за нашей прямой трансляцией в социальной сети «ВКонтакте».

Во сколько салют

Празднования в честь Дня Победы, которые пришлось перенести с 9 мая из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, пройдут в течение всего дня. По традиции праздник в честь Победы завершится артиллерийским салютом и праздничным фейерверком.

Согласно приказу президента, во всех городах артиллерийский салют прогремит в 22.00, тогда же состоится фейерверк. В Москве в связи с длинным световым днем фейерверк перенесен на 23 часа, в Санкт-Петербурге салют состоится в 22.00.

При этом горожанам рекомендовано смотреть и парад, и праздничный салют по телевидению, поскольку, как отметил в своем обращении Владимир Путин, коронавирусная инфекция еще окончательно не побеждена.

Работа транспорта

В Москве, Петербурге и других городах в связи с проведением парада введены ограничения движения автотранспорта. Общественный транспорт работает с учетом этих изменений. Метрополитен в Москве работает по обычному графику, но некоторые станции могут быть закрыты.

В Санкт-Петербурге до особого распоряжения метро работает до 22 часов, поэтому тем, кто намерен посетить салют в городе, придется добираться домой личным автотранспортом, на такси или пешком.