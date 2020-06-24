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Парады Победы в российских городах покажут и обсудят в медиацентре «Патриот»

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Парады Победы в российских городах покажут и обсудят в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 24 июня. В среду, 24 июня, в 10.00, Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-трансляцию парадов Победы в России. Мы покажем парады в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Севастополе, Мурманске, Екатеринбурге, Хабаровске, Новосибирске, Владивостоке и Донецке.

Вместе со специалистами мы обсудим представленную на парадах военную технику, успехи нашего ВПК, другие актуальные вопросы.

Вы можете задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН или в комментариях к трансляции.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
presscenter@mediapatriot.ru

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