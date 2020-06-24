Клинцевич раскрыл детали подготовки к параду Победы в Москве

Врачи внимательно относятся к ветеранам Великой Отечественной войны, которые посетят юбилейный парад в Москве. Об этом рассказал сенатор Франц Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей.

Юбилейный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса, начнется в 10.00 по московскому времени. Для проведения торжественного мероприятия выбрали символическую дату — именно в этот день в 1945 году по Красной площади прошли советские солдаты, победившие нацистскую Германию.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич посетит парад в Москве. По просьбе корреспондента ФАН сенатор раскрыл некоторые детали подготовки торжественного мероприятия.

«Условия в этом году непростые, но предусмотрены все меры предосторожности для ветеранов. Есть особенность: не будет никаких чиновников — будут только ветераны боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны, вооруженных сил и других силовых ведомств. Выделили по 100 человек на каждую из организаций. Я буду на Красной площади. Обычно участвовал в параде в городе Смоленске, а сейчас иду с афганцами вместе на парад в Москве: с орденами, медалями. Накануне проводили смотр, чтобы выглядели все симпатично, красиво и не было никаких нюансов», — сказал Клинцевич в комментарии ФАН.

Сенатор рассказал, что был в числе руководителей ветеранских организаций, которые обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату в связи с пандемией COVID-19. Эпидемиологическая обстановка в стране позволила провести мероприятие 24 июня.

«Я иду на этот парад с особым чувством: с волнением, с гордостью за свою страну, за вооруженные силы, за молодежь, которая пришла на смену нам и которая не хуже, а лучше нас. Я это вижу, когда бываю в войсках, встречаюсь с офицерами, слушаю нынешних командиров и начальников, многие из которых являются моими бывшими подчиненными. Я горжусь за нашу страну и горд, что удастся на 75-ю годовщину Победы принять участие в параде», — сказал Франц Клинцевич.

Сенатор подчеркнул, что врачи внимательно относятся к ветеранам Великой Отечественной войны, которые будут присутствовать на параде в Москве.

«Что касается ветеранов Великой Отечественной войны — к ним внимательно относятся врачи и власти, уточняют самочувствие. Почти все они идут с сопровождающими», — сказал Клинцевич.

В числе гостей юбилейного парада в Москве — зарубежные лидеры. По Красной площади, кроме российских военных, пройдут парадные расчеты из 13 стран. Франц Клинцевич рассказал о символическом значении юбилейного парада.