Клинцевич раскрыл детали подготовки к параду Победы в Москве

Врачи внимательно относятся к ветеранам Великой Отечественной войны, которые посетят юбилейный парад в Москве. Об этом рассказал сенатор Франц Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей.
Юбилейный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса, начнется в 10.00 по московскому времени. Для проведения торжественного мероприятия выбрали символическую дату — именно в этот день в 1945 году по Красной площади прошли советские солдаты, победившие нацистскую Германию.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич посетит парад в Москве. По просьбе корреспондента ФАН сенатор раскрыл некоторые детали подготовки торжественного мероприятия.
«Условия в этом году непростые, но предусмотрены все меры предосторожности для ветеранов. Есть особенность: не будет никаких чиновников — будут только ветераны боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны, вооруженных сил и других силовых ведомств. Выделили по 100 человек на каждую из организаций. Я буду на Красной площади. Обычно участвовал в параде в городе Смоленске, а сейчас иду с афганцами вместе на парад в Москве: с орденами, медалями. Накануне проводили смотр, чтобы выглядели все симпатично, красиво и не было никаких нюансов», — сказал Клинцевич в комментарии ФАН.
Сенатор рассказал, что был в числе руководителей ветеранских организаций, которые обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату в связи с пандемией COVID-19. Эпидемиологическая обстановка в стране позволила провести мероприятие 24 июня.
«Я иду на этот парад с особым чувством: с волнением, с гордостью за свою страну, за вооруженные силы, за молодежь, которая пришла на смену нам и которая не хуже, а лучше нас. Я это вижу, когда бываю в войсках, встречаюсь с офицерами, слушаю нынешних командиров и начальников, многие из которых являются моими бывшими подчиненными. Я горжусь за нашу страну и горд, что удастся на 75-ю годовщину Победы принять участие в параде», — сказал Франц Клинцевич.
Сенатор подчеркнул, что врачи внимательно относятся к ветеранам Великой Отечественной войны, которые будут присутствовать на параде в Москве.
«Что касается ветеранов Великой Отечественной войны — к ним внимательно относятся врачи и власти, уточняют самочувствие. Почти все они идут с сопровождающими», — сказал Клинцевич.
В числе гостей юбилейного парада в Москве — зарубежные лидеры. По Красной площади, кроме российских военных, пройдут парадные расчеты из 13 стран. Франц Клинцевич рассказал о символическом значении юбилейного парада.
«Много сегодня есть тех, кто «за» и кто «против». Но, во-первых, это тренировка войск. Строевая подготовка — важная составляющая. А самое главное — это память о наших дедах и прадедах, которые сложили головы, защищая родину. <…> Несмотря на все то, что против нас направили: на идеологию, на грязь, которой пытаются нас облить, — мы проводим этот парад, отдаем дань уважения нашим дедам и прадедам, защитившим мир, и защищаем свою историю. Показываем, кто же на самом деле уничтожил этого врага, кто спас мир и что могло случиться, если бы не подвиг наших отцов и дедов. <…> Я, как человек, который и сам был участником парада на Красной площади три раза, когда служил, иду на парад с большим волнением», — подытожил Франц Клинцевич.