ФАН и Медиагруппа «Патриот» проводят прямую трансляцию парада Победы на Красной площади

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проводят прямую трансляцию парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году парад Победы проходит 24 июня на Красной площади в Москве, он начнется в 10.00 по московскому времени. Напомним, что решение перенести парад с 9 мая было принято в связи с пандемией коронавируса. Новую дату для торжественного мероприятия выбрали не случайно — именно 24 июня в 1945 году состоялся первый Парад Победы. Также день парада в этом году объявили выходным.

На торжественном мероприятии в Москве будут присутствовать главы разных государств. Так, для участия в параде в российскую столицу прибыли представители Белоруссии, Узбекистана и Казахстана.