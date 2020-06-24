Ветеран Кужильный выехал на Красную площадь для участия в параде Победы

Москва, 24 июня. Герой специального проекта Федерального агентства новостей ветеран Алексей Кужильный готовится принять участие в главном торжестве Года памяти и славы — параде Победы на Красной площади.

По словам его дочери, Татьяны Радины, Алексей Николаевич волнуется, как и все приглашенные почетные гости парада, но старается этого волнения не выдавать.

«Нормально все!» — уверяет ветеран в ответ на все вопросы о своем самочувствии.

Между тем, ему предстоит вновь ступить на Красную площадь ровно 75 лет спустя: 24 июня в 1945 году Кужильный в составе особого батальона пронес и бросил к Мавзолею трофейные фашистские знамена. Специально для торжественного события он взял с собой из Ясиноватой памятную ленту «участник Парада Победы 1945 года».

Подробнее о том, как прошел этот важный день для героя нашего проекта, читайте в ближайшее время на ФАН.

Напомним, проект ФАН, получивший название «Дед Победы», запускался в начале Года памяти и славы для исполнения мечты ветерана Алексея Кужильного. С 1941 по 1945 года он в составе 237-го инженерно-саперного батальона прошел тысячи километров, защищая свою страну от фашистских захватчиков: из Днепропетровской области через Красный Яр Донецкой области, затем по Донецкой области с боями в сторону Дона, от Ростова на Кавказ, снова в Ростов и дальше в Майкоп, затем на Западную Украину и обратно домой.

24 июня 1945 года он в составе особого батальона из 200 бойцов прошел к Мавзолею и бросил к его подножию трофейные штандарты фашистов. 22 июня Алексей Кужильный принял участие в первом торжественном мероприятии совместно с президентом РФ Владимиром Путиным.