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9:53 24 Июня 2020

60 млрд рублей в год будет направляться на лечение детей. События дня. ФАН-ТВ

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Парад Победы начнется в Москве в 10:00

60 млрд рублей в год будет направляться на лечение детей. События дня. ФАН-ТВ

Сегодня в России проходят парады в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии коронавируса их перенесли на более поздний срок. Впрочем, именно в этот день, 24 июня 1945-го года в Москве прошел первый парад. В этом году торжественные построения принимают в 28-ми городах. На востоке страны они уже состоялись, например, в Омске и Белогорске. На очереди центральная и западная часть России. На Красной площади он начнется совсем скоро, в 10:00 мск. Напомним, Сергей Собянин призвал жителей и гостей столицы воздержаться от личного присутствия на мероприятии, опять же, из-за пандемии. Посмотреть его в режиме реального времени можно будет по телевидению и на множестве других ресурсов. Мы также будем вести прямую трансляцию с Красной площади на нашем сайте riafan.ru и на официальных страницах Федерального агентства новостей в социальных сетях.

Путин предложил поднять НДФЛ для богатых

60 млрд рублей в год будет направляться на лечение детей. События дня. ФАН-ТВ

Повышенная налоговая ставка для обеспеченных россиян может появиться уже в следующем году. Изменения предложил ввести президент страны Владимир Путин. Ставка НДФЛ для лиц, имеющих годовой доход от 5 миллионов рублей, поднимется до 15%. В нашей стране вопрос изменения налогового законодательства обсуждается не впервые. Например, на фоне пандемии правительство рассматривало введение прогрессивной системы налогообложения. Вырученные средства, а это около 60 млрд рублей ежегодно, пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями.

1 июля Европа частично снимает ограничения на въезд

60 млрд рублей в год будет направляться на лечение детей. События дня. ФАН-ТВ

Евросоюз может оставить границы закрытыми для россиян после 1 июля. На начало следующего месяца запланировано снятие многих ограничений, в том числе открытие границ. Страны ЕС хотят остаться закрытыми для граждан России, США и Бразилии. По данным The New York Times, в настоящее время европейские страны обсуждают два возможных списка приемлемых посетителей на основании того, как страны справляются с пандемией. Оба списка включают Китай, Уганду, Кубу и Вьетнам.

В России приступили к подготовке высадки на Луну

60 млрд рублей в год будет направляться на лечение детей. События дня. ФАН-ТВ

Визит на Луну запланировали российские специалисты космической отрасли. Главный конструктор космического корабля «Орел» Игорь Хамиц заявил, что начата разработка миссии по высадке космонавтов на лунную поверхность. Планируется использовать связку корабля и лунного взлетно-посадочного модуля на орбите искусственного спутника Луны. Первый испытательный полет «Орла» намечен на 2023 год на ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома Восточный.