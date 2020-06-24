60 млрд рублей в год будет направляться на лечение детей. События дня. ФАН-ТВ

Парад Победы начнется в Москве в 10:00
Сегодня в России проходят парады в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии коронавируса их перенесли на более поздний срок. Впрочем, именно в этот день, 24 июня 1945-го года в Москве прошел первый парад. В этом году торжественные построения принимают в 28-ми городах. На востоке страны они уже состоялись, например, в Омске и Белогорске. На очереди центральная и западная часть России. На Красной площади он начнется совсем скоро, в 10:00 мск. Напомним, Сергей Собянин призвал жителей и гостей столицы воздержаться от личного присутствия на мероприятии, опять же, из-за пандемии. Посмотреть его в режиме реального времени можно будет по телевидению и на множестве других ресурсов. Мы также будем вести прямую трансляцию с Красной площади на нашем сайте riafan.ru и на официальных страницах Федерального агентства новостей в социальных сетях.
Путин предложил поднять НДФЛ для богатых
Повышенная налоговая ставка для обеспеченных россиян может появиться уже в следующем году. Изменения предложил ввести президент страны Владимир Путин. Ставка НДФЛ для лиц, имеющих годовой доход от 5 миллионов рублей, поднимется до 15%. В нашей стране вопрос изменения налогового законодательства обсуждается не впервые. Например, на фоне пандемии правительство рассматривало введение прогрессивной системы налогообложения. Вырученные средства, а это около 60 млрд рублей ежегодно, пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями.
1 июля Европа частично снимает ограничения на въезд
Евросоюз может оставить границы закрытыми для россиян после 1 июля. На начало следующего месяца запланировано снятие многих ограничений, в том числе открытие границ. Страны ЕС хотят остаться закрытыми для граждан России, США и Бразилии. По данным The New York Times, в настоящее время европейские страны обсуждают два возможных списка приемлемых посетителей на основании того, как страны справляются с пандемией. Оба списка включают Китай, Уганду, Кубу и Вьетнам.
В России приступили к подготовке высадки на Луну
Визит на Луну запланировали российские специалисты космической отрасли. Главный конструктор космического корабля «Орел» Игорь Хамиц заявил, что начата разработка миссии по высадке космонавтов на лунную поверхность. Планируется использовать связку корабля и лунного взлетно-посадочного модуля на орбите искусственного спутника Луны. Первый испытательный полет «Орла» намечен на 2023 год на ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома Восточный.