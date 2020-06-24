60 млрд рублей в год будет направляться на лечение детей. События дня. ФАН-ТВ

Парад Победы начнется в Москве в 10:00

Сегодня в России проходят парады в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии коронавируса их перенесли на более поздний срок. Впрочем, именно в этот день, 24 июня 1945-го года в Москве прошел первый парад. В этом году торжественные построения принимают в 28-ми городах. На востоке страны они уже состоялись, например, в Омске и Белогорске. На очереди центральная и западная часть России. На Красной площади он начнется совсем скоро, в 10:00 мск. Напомним, Сергей Собянин призвал жителей и гостей столицы воздержаться от личного присутствия на мероприятии, опять же, из-за пандемии. Посмотреть его в режиме реального времени можно будет по телевидению и на множестве других ресурсов. Мы также будем вести прямую трансляцию с Красной площади на нашем сайте riafan.ru и на официальных страницах Федерального агентства новостей в социальных сетях.