Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказал, на ком в третий раз женится Агаларов

Москва, 24 июня. Певец и музыкант Эмин Агаларов, известный под псевдонимом Эмин, объявивший ранее о своем разводе, мог расстаться со своей супругой, моделью Аленой Гавриловой по одной простой причине — пара разлюбила друг друга. К таким выводам пришел звезда «Битве экстрасенсов», таролог и экстрасенс Александр Кинжинов.

«Причина расставания певца Эмина Агаларовой со второй женой, моделью Аленой Гавриловой, банальна и проста — между молодыми людьми угасли чувства, отношения сошли на нет, в семье постоянное недопонимание. Если бы этого не произошло сейчас, то случилось бы позже — через месяц, год, два», — сказал экстрасенс.

По его словам, в таких ситуациях сложно что-либо изменить, так как это судьба. Кинжинов добавил, что «привязанность между Эмином и Аленой осталась, но любовь ушла». Экстрасенс уверен, что пара попробует восстановить отношения ближе к концу года, однако попытка обернется неудачей. Эмин Агаларов в третий раз женится. Он встретит девушку, но она не будет медийной. Брак с ней будет намного крепче предыдущих, отметил таролог. Об этом пишет «Слово и Дело».

«У Эмина и далее будут серьезные отношения, которые с большой вероятностью завершатся свадьбой. Новая избранница будет не из звездной тусовки, это простая скромная девушка. Отношения между молодыми людьми будут крепкими», — отметил Александр Кинжинов.

Напомним, Эмин Агаларов раскрыл подробности расставания с супругой Аленой Гавриловой в шоу «Алена, блин!». Певец признался, что расстался с женой еще до введения в России режима самоизоляции из-за пандемии. Публикация в Instagram об этом была сделана позже. Причину развода Агаларов не назвал, но добавил что расстались произошло на хорошей ноте.

Королева отечественного шансона Любовь Успенская ранее призналась, что не собирается ставить на себе крест, так как ей нагадали любовь с «красивым и богатым» мужчиной. После появившейся информации о разводе Эмина она позвонила ему и рассказала о слова гадалки. В ответ Эмин посмеялся и подчеркнул, что «подчищает путь».