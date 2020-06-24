В Крыму отреагировали на финансовые претензии Киева из-за размещения Черноморского флота

Симферополь, 24 июня. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал мифическим выставленный Украиной долг к России за базирование Черноморского флота на полуострове.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва задолжала Киеву «сотни миллионов долларов» за базирование ЧФ в Крыму. По его словам, украинские власти намерены взыскать эти средства.

«Заявление замглавы украинского МИДа о мифическом долге России за пребывание Черноморского флота в Крыму является ярким примером кадровой деградации этого внешнеполитического ведомства», — говорит Молохов.

Крымский чиновник сравнил украинского дипломата с персонажем сказки.

«Господин Боднар ведет себя как небезызвестный персонаж русской народной сказки, восклицающий «стрижено», когда всем вокруг уже ясно, что «брито», причем брито наголо», — отмечает Александр Молохов.

По его словам, все двухсторонние соглашения касательного дислокации ЧФ в Крыму утратили актуальность после воссоединения региона с РФ в 2014 году.

«В связи с тем, что Крым стал на основе всенародного волеизъявления, законной частью РФ, все предыдущие соглашения автоматически аннулировались», — резюмировал чиновник.

Ранее сенатор Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева ответила на финансовые претензии Украины к России из-за размещения Черноморского флота. Она сравнила ситуацию с событиями 1917 года, когда только созданная Центральная Рада «имела амбиции», однако не имела подконтрольных территорий и отсылала телеграммы с требованиями принимать ее условия на Черноморский флот.

Член Совета Федерации Алексей Пушков ранее назвал Украину паразитическим государством на фоне заявлений Киева о многомиллионных долгах Москвы перед Киевом. Он отметил, что от Украины ничего не исходить, кроме протянутой руки.