Сбербанк и «Яндекс» договорились о разделе активов

Москва, 24 июня. Сбербанк и российская IT-компания «Яндекс» договорились о разделе совместных активов. Подробности сделки раскрыли в пресс-службе Сбербанка.

«Конкуренция между экосистемами Сбербанка и «Яндекса» стала нарастать, мы искали взаимоприемлемый выход из этой ситуации, и нам совместно с менеджментом «Яндекса» удалось найти взвешенное и взаимовыгодное решение», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

На данный момент банку принадлежит 45% акций компании Yandex.Market B.V., владеющей, в том числе, брендами «Яндекс.Маркет», «Беру» и «Суперчек». Кредитная организация продает свою долю «Яндексу» за 42 миллиарда рублей. Таким образом, совокупная прибыль банка от сделки составит около 20 миллиардов рублей.

Также Сбербанк полностью выкупит у «Яндекса» долю (25% плюс один рубль) в компании «Яндекс.Деньги», передает НСН. После завершения сделки организация будет полностью принадлежать банку, а до конца года Сбербанк намеревается провести ребрендинг «Яндекс.Денег». Кроме того, все сервисы компании продолжат работать в обычном режиме. В кредитной организации уточнили, что доля будет выкуплена у «Яндекса» примерно за 2,4 миллиарда рублей, сообщает «Царьград».

Как отметил Хасис, Сбербанк и «Яндекс» останутся партнерами по многим направлениям. Кроме того, председатель правления Сбербанка Герман Греф останется в совете директоров «Яндекса» до собрания акционеров компании, на котором изберут новый состав.