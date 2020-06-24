Кокорин рассказал, что может ждать Ефремова в тюрьме

Москва, 24 июня. Отсидевший срок за драку футболист Александр Кокорин рассказал, что может ждать в тюрьме актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП. По словам спортсмена, в колонии нет особого отношения к звездам.

Кокорин пожелал Ефремову терпения на случай, если артист окажется в местах лишения свободы.

«Если он человек хороший, к нему там хорошо отнесутся. <…> Если ты хочешь оттуда поскорее выйти, то надо соблюдать порядок, работать. Мы работали, к нам нормально относились», — поделился футболист.

Также спортсмен развеял мифы о том, что популярных людей в заключении якобы ждут какие-то поблажки.

«Нет. Тысяча человек в лагере, думаете, начальник лагеря выйдет и скажет: ты знаменитый, делай что хочешь! Тогда другие как будут к нему относиться? К известным отношение такое же, как и ко всем», — заявил Кокорин в интервью KP.RU.

По словам спортсмена, в колонии невозможно создать себе лучшие условия даже за деньги. Футболист подчеркнул, что, например, колонии с бассейнами — это миф. Как отметил Кокорин, главным удобством в заключении был телевизор. Кроме того, в ИК №4 Белгородской области, в которой отбывал наказание спортсмен, разрешалось заказывать индивидуальное питание и получать передачки.

Футболист признался, что самым утомительным в колонии для него было каждый день заниматься одним и тем же. По мнению Кокорина, нет людей, которые хорошо чувствовали бы себя в местах лишения свободы.

«Так, чтобы какие-то кошмарные вещи там видел — нет. Но снова оказаться там не хочется. Зона — это испытание, и из него можно выйти по-разному. Я его прошел, и теперь все отлично», — подытожил спортсмен.

Напомним, вечером 8 июня внедорожник Ефремова, за рулем которого находился сам актер, пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади в Москве и на встречной полосе столкнулся с фургоном курьера Сергея Захарова. Позднее мужчина скончался в больнице. Сам Ефремов не пострадал, при этом было установлено, что в момент ДТП артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет Infox.ru.

После аварии суд принял решение отправить актера под домашний арест на два месяца. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Кроме того, Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных погибшего Сергея Захарова, передает Deita.ru.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов призвал к справедливому суду по делу актера, утроившего смертельную аварию. Эксперта возмутили разговоры об условном сроке для артиста.