ВИДЕО: Появились кадры серии взрывов на заводе «Вольфрам» в Унече. ФАН-ТВ

В распоряжении Федерального агентства новостей появились кадры серии взрывов, которые случились на территории завода «Вольфрам» в городе Унеча Брянской области.

На кадрах видно, как в одном из цехов происходит возгорание, после чего раздается целая серия взрывов. Рабочие, попавшие на кадры, чудом успели укрыться, никто не пострадал.

Сейчас на месте работают эксперты, которые должны определить возможные причины ЧП. Вероятно, ими стали многочисленные нарушения технологии производства.

Напомним, завод тугоплавких металлов «Вольфрам» занимается производством твердых сплавов на основе карбида вольфрама.

Продукцию завода используют в строительстве авиации и ракетной техники. Завод функционирует с 2011 года.