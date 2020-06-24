«Снести Иисуса!»: Роман Носиков об истинной цели бунтов на Западе

Консервативная американская газета The Washington Times сообщила о требовании писателя и активиста Black Lives Matter Шона Кинга убрать из общественного пространства изображения Христа с белым цветом кожи.

«Все фрески и витражи белого Иисуса, его европейской матери и их белых друзей тоже должны исчезнуть. Они представляют собой грубую форму превосходства белых. Они созданы как инструменты угнетения. Это расистская пропаганда. Они все должны пасть», — цитирует издание Кинга.

На этом поборник BLM, известный, среди прочего, основанием собственной «Мужественной церкви» (Courageous Church), не остановился — и переключился на статуи Христа.

«Да, я считаю, что статуи белого европейца, которого принимают за Иисуса, тоже должны быть сброшены. Это всегда была форма белого превосходства», — повторил Кинг.

Подождите кричать о сатанизме. Дело в том, что активист обосновывает желание «снести Иисуса» вовсе не неприязнью к учению Христа. Он аргументирует свое предложение тем, что когда Святому Семейству пришлось скрываться от преследования царя Ирода, оно, спрятавшись в Египте, не выделялось внешним видом.

«В Библии, когда семейство Иисуса захотело спрятаться, смешаться с толпой, куда оно отправилось? В ЕГИПЕТ! Не в Данию. Снесите их», — заявил активист.

В общем, перед нами — буквальная реализация максимы фильма «Догма» о том, что Иисус — негр.

Да, все мы знаем — и г-н Кинг, полагаю, знает тоже, — что доарабское население Египта имело не так уж много негроидных черт. Но в противопоставлении с античной «Данией» месседж темнокожего активиста читается однозначно: средиземноморская традиция изображать Христа белым — ересь.

В принципе, традиция иконописи знает самых разных Иисусов. В том числе негров, японцев и даже индейцев. В этом нет никакого богохульства. Это только подчеркивает близость христианского Бога к каждому народу.

Но речь у г-на Кинга идет не только о том, как именно изображать Христа. Писатель заявляет, что все прочие, «неправильные» изображения, последние полтора тысячелетия считавшиеся каноном, «должны пасть».

За последние недели на Западе много чего пало.

Памятники падают один за другим, словно их косит какой-то мор, от которого еще нет вакцины. Рухнули Грант и Сервантес, Вашингтон и Колумб. Недолго осталось стоять обоим Рузвельтам. Даже Черчилль — еще недавно всемогущий и непререкаемый — дрожит под лондонским дождем, запертый в антивандальном ящике, и ждет, когда решится его участь.

Ярость бунтующих толп, протестующих против Системы, отчего-то обрушивается на памятники — консервативным политикам, создателям основ культуры, военным, философам. Это можно было бы назвать «сопутствующими потерями», но что тогда — основные?

На что направлен главный удар протеста? На какую часть Системы? На администрации? Офисы партий? Банки? Полицейские участки? Да, среди сообщений о бунтах в США попадаются и такие, в которых упоминаются деловые кварталы. Но их неизмеримо меньше, чем тех, в которых говорится о сожжении книг, уничтожении статуй и разграблении лавок.

Магазины, книги, монументы.

Магазины в этом процессе играют роль источника самоокупаемости. Они — не цель протеста, а средство его поддержания. А вот книги и памятники, фильмы, картины с иконами — это цивилизация. Ее-то и крушат.

Если присмотреться, то окажется, что в большинстве случаев, когда протесты касаются администраций и партий, бунтуют как раз консервативные силы: рабочие, фермеры, сторонники второй поправки. «Прогрессивные» же мятежники атакуют людей, живых и мертвых, — белых соотечественников и культурные объекты, созданные их предками.

Нет, это не бунт против Системы. Это сама Система использует протест для стирания цивилизации, чтобы начать строить новую. Цивилизацию без рая и ада, без белого или даже черного Христа. Цивилизацию одного дня. Цивилизацию чистого листа. Без прошлого и без единой попытки разглядеть, что там в будущем.

Living for today.

Сложившейся Системе тесно в рамках старой культуры. Та разрывает ее изнутри, как личинки осы-наездницы рвут гусеницу. Сбросив старую кожу, новая цивилизация не будет иметь никакого отношения к христианству, Черчиллю, Колумбу. Поэтому ее бессмысленно будет призывать к учету опыта расизма, инквизиции и колониализма.

Она не станет отвечать за геноцид индейцев, индусов, сожжение Яна Гуса… Она вообще не будет подлежать ответственности. При этом продолжив все то же самое под новыми лозунгами — равенства, свободы, экологии и инклюзивности.

Сбросив с себя старую цивилизацию, а вместе с нею — нормы, историю и ответственность, будущая цивилизация будет судить всех остальных от имени нового мира. И если потребуется — карать. Все те, кто не откажется от себя, от истории, культуры и традиций, станут ее врагами и еретиками, подлежащими новой инквизиции.

Сквозь лица новых богов на нас по-прежнему будут смотреть все те же старые знакомые — Золотой Телец и Кибела. То есть деньги, власть и экстаз надругательства над собственной природой.

Перед нами — не покаяние. Ведь покаяние — это тщательное сохранение памяти и опыта, а не попытка дезертирства в амнезию. То, что мы видим, — системный ребрендинг, а не слом Системы.