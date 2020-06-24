Лолита пожаловалась поклонникам на высокие счета за электричество

Москва, 24 июня. Популярная певица Лолита Милявская пожаловалась поклонникам на высокие счета за электроэнергию. На своей странице в Instagram звезда поделилась хитрым способом немного сэкономить на оплате услуг ЖКХ.

Лолита записала видео и рассказала о росте тарифов на электроэнергию в Москве.

«Сегодня проснулась и первым делом залезла на свою почту, а там — письмо счастья. «Мосэнерго» прислал. Тарифы с 30-го [июня] увеличиваются», — сообщила певица, нецензурно выругавшись в конце ролика.

В тексте под видео артистка призналась, что рост тарифов заставил ее пойти на подлог — так как показания счетчиков нужно сдать до 30 июня, звезда заранее приписала себе несколько киловатт по старому тарифу.

«Некрасиво, конечно, но повышение [цен] на бензин, продукты и прочее заставляют мозг быть изворотливым», — написала Лолита.

Подписчики певицы, в том числе звезды, взяли на заметку способ экономии, который раскрыла артистка.

«Лолочка! Молодец! Сейчас так же скажу, чтобы сделали у нас в культурном центре!» — написал актер Эммануил Виторган.

«Я показания изменила, спасибо Лолите!» — поблагодарила исполнительницу одна из поклонниц.

«Лайфхак всем на заметку! Главное, чтобы среди подписчиков сотрудников «Мосэнерго» не было», — отметила другая подписчица Милявской.

Ранее Лолита восхитила фанатов кардинальной сменой имиджа. После отмены карантинных ограничений и открытия салонов певица наведалась к стилисту и обзавелась модным каре с длинной челкой.