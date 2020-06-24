Данные пользователей Telegram слили в Сеть

Москва, 24 июня. В Даркнет выложили базу с персональными данными нескольких миллионов пользователей Telegram. Файл весит около гигабайта.

Редакция KOD.RU проверила это и обнаружила в опубликованной базе телефонные номера своих сотрудников. Отмечается, что в базе есть и уникальный идентификатор пользователя в мессенджере.

Пресс-служба Telegram не стала отрицать существование такой базы. В компании говорят, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации в мессенджере.

Представители Telegram отмечают, что большинство «слитых» данных утратили актуальность. По их словам, принятые в прошлом году меры предосторожности позволяют не отображать телефонный номер для контактов. Компания отмечает, что около 70% «слитых» аккаунтов принадлежать пользователям из Ирана, остальные 30% — жителям РФ.

Напомним, что Роскомнадзор недавно снял ограничение доступа к Telegram в России. Решение было принято по согласованию с Генпрокуратурой.

Ранее заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин заявлял, что блокировка Telegram в России технически невозможна. По его словам, с этим была связана одна из причин решения разблокировать мессенджер. Еще одна причина заключалась в том, что представители Telegram согласились сотрудничать с российскими властями в борьбе с терроризмом и распространением наркотиков.