В США призвали сносить статуи Христа из-за его белой кожи

Москва, 24 июня. Бывший пастор, активист движения Black Lives Matter Шон Кинг призвал сносить европейские статуи Иисуса Христа. Соответствующую публикацию он разместил в микроблоге Twitter.

Кинг считает Христа со светлой кожей одной из форм отражения превосходства белой расы. Подобные меры активист предложил применять ко всей символике с изображение Христа, в том числе к витражам, картинам и фрескам.

«В Библии, когда семья Иисуса хотела спрятаться и смешаться с местным населением, угадайте, куда они отправились? В Египет! Не в Данию. Сносите статуи», — написал бывший пастор.

Пост активиста набрал более 15 тысяч комментариев. Ряд комментаторов указал на то, что Христа каждый народ изображал подобно себе. Один из пользователей отметил, что уничтожение европейских изображений Иисуса будет таким же расизмом, как и уничтожение присущих любой другой культуре изображений.

Обширное движение против расизма и полицейской жестокости развернулось в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина погиб после жестокого задержания полицейскими, один из которых в течение нескольких минут давил коленом на шею Флойда, игнорируя просьбы мужчины дать ему дышать.

Многие американцы сочли действия офицеров жестокими и недопустимыми. Вскоре движение поддержали в ряде европейских стран.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал чем, по его мнению, вызвана «война с памятниками» в США. По мнению политолога, сейчас в Америке происходит ровно то же самое, чего Вашингтон добивался в других странах мира.